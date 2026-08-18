"65세 이상 할인해 드려요" 종로구, 시니어 친화 상점 운영 개시

AI 핵심 요약beta
- 종로구가 18일 시니어 동행상점을 운영한다고 밝혔다.
- 카페·공방·미용실 4곳이 할인과 서비스로 어르신을 맞는다.
- 상점별 100만원 지원하고 2027년 7월까지 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 종로구는 관내 카페와 공방, 미용실 등 민간 상업시설을 어르신 친화 공간으로 탈바꿈시키는 '시니어 동행상점'을 내년 7월 31일까지 운영한다고 18일 밝혔다. 시니어 동행상점은 65세 이상 어르신이 생활권 안에서 여가를 즐기고, 소상공인은 새로운 단골을 확보하는 상생형 사업이다.
참여 가게는 서울시 공모를 통해 선정한 4개소다. 부암동 '역(공방)'은 수업료를 5% 감면하고, 삼청동 '로터스(카페)'는 음료를 10% 할인한다. 무악동 '할리스(카페)'는 음료 5% 할인, 가회동 '믿음미용실'은 커트 요금을 2000원 깎아준다.
상점 한 곳당 환경개선비 100만원이 지원된다. 상점은 이 중 절반 이상인 50만원을 반드시 어르신 친화 환경을 꾸미는 데 사용해야 한다. 예로 바닥 미끄럼 방지 시공이나 간이 경사로 마련, 화장실 안전 손잡이·돋보기 비치대·지팡이 거치대·큰 글씨 안내판 설치를 들 수 있다. 나머지 금액은 영업용 물품 구매 등에 활용 가능하다.
아울러 사업에 이름을 올린 매장은 입구에 '동행상점' 현판을 내걸어 어르신 친화 공간임을 알린다. 운영 성과가 뛰어난 곳으로 뽑히면 연말에 환경개선비 100만원을 추가 지원받는다. 종로구는 2027년 7월까지 사업을 추진하고 성과를 살핀 뒤 참여 상점을 넓혀갈 방침이다.
유찬종 구청장은 "어르신이 집 가까운 단골 가게에서 대접받으며 이웃과 어울리는 일상이야말로 진정한 고령 친화 도시"라며 "동행상점이 어르신에게는 정겨운 사랑방으로, 소상공인에게는 든든한 버팀목으로 자리 잡도록 뒷받침하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com