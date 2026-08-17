변광용 거제시장 "집중호우 피해 복구 총력 대응…전 직원 비상근무 돌입"

AI 핵심 요약beta
- 거제시가 17일 집중호우 피해 복구에 나섰다
- 17일 새벽 산사태·침수로 1명 숨지고 2명 다쳤다
- 거제시는 전 직원 비상근무로 대피·복구를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
208세대 335명 대피 조치 시행
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 침수와 산사태, 단전·단수 피해가 잇따르자 경남 거제시가 전 직원 비상근무에 들어가 복구 작업을 벌이고 있다.
거제시는 지난 15일부터 800mm가 넘는 비가 내리면서 침수와 단전·단수, 산사태 등 피해가 잇따르자 16일 새벽 재난안전대책본부를 가동하고 재해취약지역을 중심으로 주민 대피와 도로 통제를 시행했다고 17일 밝혔다.
시는 재해 취약지역 주민을 대피시키고 도로를 통제하는 등 안전 조치를 취했다. 17일 오후 1시 기준 208세대 335명이 인근 마을회관 등으로 대피한 상태다.
시는 이날 오전 8시부터 전 직원 비상근무체제로 전환했다. 직원들은 피해지역 도로와 주택가에 쌓인 토사와 잔해물을 치우고 배수로를 정비하는 등 응급복구에 나섰다.
변광용 거제시장은 이날 이른 시간 옥포동 산사태 현장을 찾아 피해 상황을 확인한 뒤 긴급 상황판단회의를 열고 대응 방안을 논의했다.
변 시장은 "가용 인력과 장비를 최대한 투입해 피해를 신속히 복구하고 시민 불편을 줄이겠다"며 "지반이 약해진 만큼 산사태와 토사 유출 등 추가 피해 가능성에도 대비해 위험지역 예찰과 안전관리를 강화해 달라"고 당부했다.
앞서 거제에는 17일 새벽 시간당 100㎜가 넘는 비가 내리면서 산사태와 침수 피해가 발생했다. 옥포동에서는 산사태로 아파트 1층이 토사에 매몰돼 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.
거제시는 호우 상황이 끝날 때까지 취약지역 점검을 이어가고 추가 피해가 우려되는 지역에는 통제와 주민 대피 조치를 시행할 계획이다.
news2349@newspim.com