수원시 '2026 수원 국가유산 야행 수원연향' 30일까지 연장 운영

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 18일 수원 국가유산 야행을 연장 운영한다고 밝혔다.
- 행사는 8월 30일까지 이어지며 시민 호응에 일정을 늘렸다.
- 용연·화홍문 등에서 야간 연출과 마켓이 함께 열린다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 수원 국가유산 야행-열 번째 밤, 수원연향'이 8월 30일까지 연장 운영된다고 18일 밝혔다.
수원 국가유산 야행은 당초 14일부터 16일까지 3일간 일정이었지만 시민과 관광객들의 발길이 끊이지 않고 호평이 이어지자 수원시는 행사를 17일간 일정으로 대폭 확대됐다.
수원 국가유산 야행은 여름밤, 세계문화유산인 수원화성과 주변 문화시설을 거닐며 즐기는 축제다.
수원화성과 주변 문화시설의 밤거리에서 다채로운 공연과 전시, 체험을 즐길 수 있는 수원시 대표 야간 행사다.
연장 운영 기간에는 3대 주요 거점을 중심으로 수원의 야경을 더 풍성하게 만들어줄 야간 연출이 펼쳐진다.
용연 일원에는 운치 있는 '용연 갓등'과 나무 포토존, 전통 등불로 꾸민 '방화교 등불', '화홍 풍류', '시민 메아리' 등이 마련된다.
화홍문 일원에서는 화려한 빛의 연출이 돋보이는 '화홍문 미디어아트'를 만날 수 있고 매향교·수원천에는 수원천변 야간 조명 연출로 낭만적인 밤 산책로를 조성한다.
화성행궁 야간 개장과 연계한 '조선달빛장 마켓', '행궁버들마켓'도 열린다.
수원시 관계자는 "수원 국가유산 야행 연장 운영으로 더 많이 시민과 관광객의 수원화성의 아름다운 야경을 즐길 수 있길 바란다"며 "연장 운영을 적극적으로 홍보해 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com