용인특례시, 독립유공자와 함께 광복 81주년 경축식 열어

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광복 81주년 기념 경축식 개최

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 광복 81주년을 맞아 시청 에이스홀에서 광복의 의미를 되새기는 경축식을 열었다.

15일 용인시청 에이스홀에서 진행된 제81주년 광복절 경축식에서 참가자들이 만세삼창을 외치고있다.[사진=용인시]

용인특례시는 15일 광복회 용인특례시지회 주관으로 '제81주년 광복절 경축식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 이상일 시장을 비롯해 국회의원과 당협위원장, 도·시의원, 독립유공자 유족, 보훈단체 관계자 등 300여 명이 참석했다.

행사는 독립기념관이 제작한 영상 '우리가 되찾은 빛' 상영으로 시작됐다.

이어 광복회 용인특례시지회가 용인의 대표 독립운동가와 지역에 거주하는 독립유공자 후손을 소개하는 광복절 기념 영상을 선보이며 의미를 더했다.

이 시장은 이날 김용갑 애국지사의 손자녀 김재권 씨, 김치옥 애국지사의 손자녀 김준희 씨, 전을생 애국지사의 자녀 전은기 씨에게 모범 독립유공자 유족 표창을 수여했다.

15일 이상일 용인특례시장이 시청 에이스홀에서 진행된 제81주년 광복절 경축식에서 축사를 하고있다.[사진=용인시]

이 시장은 "우리가 누리는 오늘의 모든 것은 선열들의 헌신과 희생 덕분"이라며 "선열이 찾아준 광복의 빛을 이어받아 광복을 더욱 완성해 가는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "작은 의견 차이와 갈등은 극복할 수 있으며, 대외적으로는 북한의 도발 위협에 대비해 단단한 안보 태세를 갖춰야 한다"고 강조했다.

그는 또 "용인특례시가 도시 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해 추진하는 모든 일을 완성도 높게 추진하는 것이 광복을 완성하는 길"이라며 "글로벌 반도체 중심도시로 도약하는 용인이 초대형 반도체 프로젝트를 성공적으로 추진해 대한민국 경제의 중추도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

특히 "보훈의 가치를 높이고 독립유공자 후손과 보훈가족에 대한 예우를 다하며 후배 세대에 보훈의 가치를 가르치는 일도 광복을 완성하는 일"이라고 덧붙였다.

최희용 지회장은 "독립선열들이 81년 전 이뤄낸 광복의 기쁨을 시민들과 함께 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "다시는 외세에 국권을 빼앗기지 않도록 기억과 의지를 이어가는 것은 후대의 몫"이라고 말했다.

15일 용인시청 에이스홀에서 제81주년 광복절 경축식이 열렸다.[사진=용인시]

이후 성악가 이상호 교수는 오페라 투란도트의 아리아 'Nessun Dorma'를, 성악가 김희정 교수는 로미오와 줄리엣의 대표 아리아 'Ah! Je veux vivre'를 각각 공연였다.

두 성악가는 끝으로 이탈리아 가곡 'O sole mio'를 듀엣으로 열창하며 광복의 기쁨을 노래했다.

행사는 참석자 전원이 광복절 노래를 합창한 뒤 만세삼창을 외치며 마무리됐다.

seraro@newspim.com