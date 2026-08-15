임병택 시흥시장 "광복 정신, 미래세대와 일상으로 이어갈 것"

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제81주년 광복절 경축식 개최..."독립유공자 예우·보훈문화 확산 최선"

독립유공자 소개 쇼츠 영상·뮤지컬 공연 등 다채로운 프로그램

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 제81주년 광복절을 맞아 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생과 헌신을 기리고 광복 정신을 시민과 함께 계승하기 위해 15일 시청 늠내홀에서 광복절 경축식을 개최했다고 밝혔다.

15일 시청 늠내홀에서 열린 제81주년 광복절 경축식 행사에서 임병택 시흥시장이 기념사를 낭독하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이날 행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 김선옥 시흥시의회 의장, 독립유공자 유가족과 보훈가족, 보훈단체장, 유관기관 관계자, 시민 등 400여 명이 참석해 광복의 역사와 나라사랑 정신을 되새겼다.

경축식은 시흥시립전통예술단의 식전 공연을 시작으로 국민의례, 독립유공자 표창, 기념사와 경축사, 경축 공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창, 기념촬영 순으로 진행됐다.

특히 올해 경축식은 지역 독립운동의 역사를 시민들과 공유하고 미래세대의 관심을 높이기 위한 다양한 콘텐츠를 마련해 눈길을 끌었다.

광복절 경축식 행사에서 독립유공자 표창이 진행된 가운데 유공자와 가족들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

문화예술 재능기부단체 '시흥나빛'이 제작한 시흥시 독립유공자 소개 숏폼(Short-form) 영상을 상영해 지역 독립유공자의 삶과 공적을 조명했으며 시흥시립합창단은 뮤지컬 '명성황후' 갈라 공연으로 광복의 감동과 나라사랑의 의미를 전했다.

행사장에는 광복절 기념 포토존도 마련돼 참석자들이 기념사진을 촬영하며 광복의 기쁨을 나누는 등 시민이 함께 참여하는 경축 분위기를 조성했다.

광복절 경축식 행사 참가자들이 태극기를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

임병택 시흥시장은 "오늘의 대한민국은 조국의 독립을 위해 헌신하신 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생 위에 세워졌다"며 "독립유공자와 보훈가족의 헌신을 기억하고 예우하는 데 최선을 다하는 한편 광복의 정신이 미래세대와 시민의 일상에 이어질 수 있도록 보훈문화 확산에도 더 힘쓰겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com