민형배 시장 "압도적 성장 달성해 전남광주 해방의 문 열자"

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김대중컨벤션센터 광복절 경축식 참석

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장은 15일 제81주년 "광복의 역사를 쓴 그 뜨거운 힘으로 압도적 성장을 이뤄 전남광주 해방의 문을 힘차게 열자"고 천명했다.

민 시장은 이날 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 '제81주년 광복절 경축식'에서 경축사를 통해 "갈라졌던 전남과 광주가 하나가 돼 대한민국 최초의 통합특별시라는 새로운 출발을 맞았다"고 강조했다.

제81주년 광복절 경축식. [사진=전남광주시] 2026.08.15 bless4ya@newspim.com

이어 "통합으로 얻은 권한과 특례, 반도체 메가클러스터 등 초첨단 미래산업 전환의 동력을 활용해 스스로 결정하는 자치의 힘을 키워야 한다"고 밝혔다.

민 시장은 "압도적 성장의 힘이 시민의 더 나은 삶으로 이어지고, 정의롭게 살아온 사람들이 넉넉하게 사는 것이야말로 전남광주가 열어야 할 진정한 '지역해방'"이라고 표현했다.

그는 "광복의 역사를 쓴 그 뜨거운 힘으로 전남광주 해방의 문을 힘차게 열자"고 제시했다.

이날 경축식은 '광복의 힘으로 하나 된 전남광주, 함께 여는 더 큰 미래'를 주제로 열린 국가 기념식으로 지역 정치권과 교육계, 보훈단체 등 600여명이 참석했다.

오프닝 영상 시청을 시작으로 국민의례, 환영사, 기념사, 독립유공자 포상, 경축사, 기념공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

독립유공자 포상에서는 대한민국의 자주독립과 민족정기 선양 등에 기여한 총 11명의 유공자(대통령표창 5명, 시장표창 6명)에게 포상이 수여됐다.

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