김성제 의왕시장 "독립운동가 희생 기려...시민 화합·연대로 미래 열 것"

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시, 제81주년 광복절 경축식 개최...순국선열 숭고한 희생 기려

시청 대회의실서 광복회원·보훈단체·시민 등 300여명 참석

나라사랑 유공자 표창, 시립소년소녀합창단·퓨전국악 축하공연, 만세삼창 진행

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 15일 제81주년 광복절을 맞아 시청 대회의실에서 광복의 역사적 의미를 되새기고 독립유공자의 희생과 헌신에 감사하는 경축식을 개최했다고 밝혔다.

제81주년 광복절 경축식-김성제 의왕시장이 경축사를 하고있다. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 경축식에는 김성제 의왕시장과 서창수 의왕시의회 의장, 이소영 국회의원, 시·도의원, 광복회원, 보훈단체 회원, 시민 등 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 의왕시립소년소녀합창단의 식전 공연을 시작으로 유광준 광복회 의왕시지회장의 기념사, 나라사랑 유공자 표창, 김성제 의왕시장의 경축사, 퓨전국악팀 '이음'의 축하공연, 만세삼창 순으로 이어졌다.

참석자들은 태극기를 들고 만세삼창을 외치며 광복의 기쁨을 나누고 순국선열의 나라 사랑 정신과 숭고한 가치를 다 함께 되새겼다.

제81주년 광복절 경축식-나라사랑 유공자 표창. [사진=의왕시]

의왕시는 이번 경축식을 통해 시민들과 함께 독립의 역사적 가치를 드높이고 지역 사회의 통합과 보훈 문화를 확산하는 계기를 마련했다고 설명했다.

김성제 의왕시장은 경축사를 통해 "광복은 우리 민족이 지켜낸 자랑스러운 역사이자 미래 세대에게 반드시 계승해야 할 소중한 가치"라며 "제81주년 광복절이 독립운동가들의 희생과 헌신을 깊이 기억하고 더 큰 의왕의 미래를 위해 시민 모두가 화합하고 연대하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

제81주년 광복절 경축식-참석자들이 만세 삼창을 하고있다. [사진=의왕시]

1141world@newspim.com