경남교육청, 광복절 기념 '빛이음' 토크콘서트 개최…역사 교육 방향 모색

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학생과 후손 역사 교육 경험 공유

역사 교육 방안 및 지원책 논의



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 독립유공자 후손과 학생이 함께 광복의 의미를 되새겼다.

도교육청은 제81주년 광복절을 맞아 15일 밀양시청소년수련관에서 독립유공자 후손과 학생, 권순기 교육감이 함께하는 토크콘서트 '빛이음'을 개최했다고 밝혔다.

권순기 경남교육감이 제81주년 광복절을 맞아 15일 오후 2시 밀양시청소년수련관에서 열린 토크 콘서트 '빛이음' 행사에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도교육청] 2026.08.15

이번 행사는 '빛을 되찾은 날, 경남교육가족이 빛을 잇다'를 주제로 독립유공자 후손과 학생이 직접 만나 광복의 의미를 나누고, 선열들의 헌신을 미래 세대로 잇기 위해 마련했다.

행사에는 독립유공자 후손 20여 명과 밀양 독립운동사 교육 교류단, 호국 백일장 수상자 등 학생 30여 명이 참석했다. 기존의 엄숙한 기념식 형식에서 벗어나 학생이 질문하고 의견을 내는 방식으로 진행했다.

행사는 1부 '열다', 2부 '잇다', 3부 '밝히다' 순으로 이어졌다.

1부에서는 '학생들이 생각하는 밀양의 영웅' 영상을 함께 시청하며 지역 독립운동가의 헌신을 돌아봤다.

2부에서는 '기억-오늘-내일'을 주제로 유공자 후손의 가족사와 학생들의 역사 교육 경험을 공유했다. 권 교육감과 학생들은 미래 세대가 지켜야 할 광복의 가치와 역사 교육의 방향을 놓고 의견을 나눴다.

3부에서는 참석자 전원이 순국선열과 호국영령의 뜻을 기리는 '미래 다짐 카드 퍼포먼스'를 진행했다.

학생들은 국내외 항일 독립운동 사적지 답사 지원 확대와 밀양과 안동 학생 간 독립운동사 교류 교육 활성화를 제안했다. 권 교육감은 교육적 효과와 추진 방안을 검토해 지원책을 마련하겠다고 밝혔다.

권순기 교육감은 "역사를 잊는 민족에게 미래는 없다"라며 "광복의 역사는 미래 세대인 학생들에게 온전히 이어져야 한다"고 말했다. 이어 "학생들이 선열의 헌신으로 되찾은 광복의 빛을 기억하고, 대한민국 국민으로서 자부심과 긍지를 갖고 미래로 나아가길 바란다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com