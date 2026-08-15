이민근 안산시장 "광복, 순국선열 '섬김의 보훈' 더욱 세심하게 실천할 것"

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시, 제81주년 광복절 경축식 개최...순국선열 숭고한 희생 기려

안산문화예술의전당서 광복회원·보훈단체·시민 등 1200여명 참석

독립유공자 후손 표창, 경축 공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 진행

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 15일 안산문화예술의전당 해돋이극장에서 광복의 의미를 되새기고 순국선열의 희생정신을 기리기 위해 '제81주년 광복절 경축식'을 개최했다고 밝혔다.

15일 안산문화예술의전당 해돋이극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축식 행사'에서 국민의례가 진행중이다. [사진=안산시]

시에 따르면 이날 경축식에는 이민근 안산시장과 문해진 광복회 안산시지회장을 비롯해 광복회원 및 가족, 보훈단체 관계자, 시민, 학생 등 1200여 명이 참석했다.

행사는 안산시국학기공협회의 식전 공연을 시작으로 ▲ 국민의례 ▲ 독립유공자 후손 및 광복회원 표창 ▲ 기념사 및 경축사 ▲ 경축 공연 ▲ 광복절 노래 제창 ▲ 만세삼창 순으로 진행됐다.

문해진 광복회 안산시지회장은 기념사를 통해 "올해는 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "분열 앞에서는 연대를 증오 앞에서는 포용을 선택해 문화의 힘으로 세계 평화에 기여하는 대한민국을 만들어 나가자"고 전했다.

이민근 안산시장이 15일 안산문화예술의전당 해돋이극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축식 행사'에서 경축사를 하고 있다. [사진=안산시]

안산시는 이번 경축식을 통해 국가를 위해 헌신한 유공자들의 숭고한 뜻을 계승하고 지역 사회의 화합을 다지는 계기를 마련했다고 설명했다.

이민근 안산시장은 경축사에서 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화는 일제강점기의 가혹한 압제 속에서도 독립의 뜻을 굽히지 않았던 선열들의 희생 위에 세워진 것"이라며 "국가를 위해 헌신한 분들이 존경받고 자긍심을 가질 수 있도록 '섬김의 보훈'을 더욱 세심하게 실천하겠다"고 강조했다.

이어 "급격한 시대 변화와 여러 어려움 속에서도 세대와 지역, 이념을 넘어 하나 되는 화합과 통합이 무엇보다 중요하다"며 "시민들과 함께 힘을 모아 강한 대한민국 더 단단한 안산을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

15일 안산문화예술의전당 해돋이극장에서 열린 '제81주년 광복절 경축식 행사'에서 참석자들이 만세삼창을 외치고 있다. [사진=안산시]

1141world@newspim.com