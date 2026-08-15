박완수 경남지사 "독립유공자 희생·헌신 기억…미래세대와 계승"

제81주년 광복절 경축식 개최

독립유공자 포상 유가족 전수

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 제81주년 광복절을 맞아 독립운동가의 이름을 다시 부르며 광복정신을 미래세대와 잇겠다는 뜻을 모았다.

도는 15일 오전 창원컨벤션센터 컨벤션홀에서 독립유공자 유족과 보훈단체장, 도민 등 500여 명이 참석한 가운데 제81주년 광복절 경축식을 개최했다고 밝혔다.

올해 경축식은 '기억할 이름, 이어갈 내일'을 주제로, 독립운동가의 이름을 되찾고 그 정신을 다음 세대와 함께 잇는 데 방점을 뒀다.

박완수 경남지사가 15일 오전 창원컨벤션센터 컨벤션홀에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.15

경축식은 주제영상 상영, 정부포상 전수, 박완수 도지사 경축사, 기념공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다. 행사에서는 나라를 위해 헌신한 독립운동가들의 이름을 기억하고 그 정신을 미래세대와 함께 계승하는 의미를 담았다.

올해 경축식에는 독립유공자 유족과 미래세대가 함께 참여해 광복정신을 잇는 의미를 더했다. 주제영상 '기억할 이름, 이어갈 내일'에는 독립유공자 유족과 대자유치원 어린이가 출연해 독립유공자의 삶과 희생을 되새겼다.

경축식 마지막에는 유족과 박준 경상남도의회 의장, 대자유치원생과 도내 대학생 등이 함께 만세삼창을 외치며 광복정신을 미래로 이어가겠다는 뜻을 나타냈다.

박완수 지사는 경축사에서 "광복은 나라를 되찾은 날이기도 하지만 나라를 위해 헌신한 분들을 다시 기억하는 날이기도 하다"며 "이제는 잊혀졌던 이름을 다시 찾아드려야 할 때인 만큼 독립운동가 한 분 한 분의 이름을 끝까지 찾아내 기억하고 후대에 전하도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "선열들의 뜻을 이어 더 나은 대한민국과 경남을 만들어가는 것은 오늘을 살아가는 우리의 책임"이라며 "독립유공자의 희생과 헌신을 오래도록 기억하고 그 정신이 미래세대에게 이어질 수 있도록 맡은 책임과 본분을 다하겠다"고 강조했다.

이날 행사에서는 고(故) 권정락 선생의 건국포장과 고(故) 김귀용·황옥동 선생의 대통령표창이 유가족에게 전수됐다.

고 권정락 선생은 1921년 대구에서 흥업단의 독립운동을 돕는 등 독립운동에 기여했다. 고 김귀용 선생은 1918년 고성에서 일본인 어업자의 경제적 침탈에 항거했고 고 황옥동 선생은 1919년 충남 예산에서 일본의 식민통치에 반대하며 만세시위에 참여했다. 이들 정부포상은 유가족에게 전수돼 선열들의 공훈을 기리고 희생과 헌신의 뜻을 되새기는 시간이 됐다.

행사장 로비에는 경상남도기록원이 소장한 독립운동 관련 기록과 대자유치원 소개 전시, 경남 출신 독립유공자 1521명의 이름을 담은 추모 전시 등이 마련됐다. 대자유치원은 일제강점기 민족교육의 전통을 이어온 교육기관으로, 어린이들이 주제영상과 만세삼창에 참여해 광복정신을 미래세대로 잇는 의미를 더했다.

한국광복군 서명문 태극기 재현 체험존도 운영됐다. 참석자들은 태극기에 광복의 의미와 나라사랑의 메시지를 남기며 광복군의 독립 염원과 광복정신을 되새겼다.

경축식은 광복절 노래 제창과 독립유공자 유족·미래세대가 함께한 만세삼창으로 마무리됐다. 세대를 넘어 울려 퍼진 만세 함성은 선열들의 이름과 광복정신을 기억하고 그 뜻을 미래로 이어가겠다는 다짐을 담았다.

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