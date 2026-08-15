안양시, 광복 81주년 경축식…순국선열 숭고한 정신 기려

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독립운동 역사 디지털 전시 및 대한민국임시정부 사진전 연계 운영

최대호 시장 "순국선열 피땀으로 연 조국...미래 세대 위해 최선 다할 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 15일 오전 시청 별관 강당에서 '제81주년 광복절 경축식'을 열고 조국 독립을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 희생정신을 기렸다고 밝혔다.

15일 안양시청 강당에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 최대호 안양시장이 경축사를 하고 있다. [사진=안양시]

시에 따르면 이날 행사는 광복회원과 독립유공자 유족, 보훈단체장, 주요 기관·단체장 및 시민 등 600여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

경축식은 수도군단 군악대의 개막공연을 시작으로 국민의례, 기념사, 유공자 표창, 경축사, 안양시립소년소녀합창단의 기념공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 이어졌다. 참석자들은 태극기를 흔들며 만세삼창을 외쳐 광복의 기쁨을 나누었다.

15일 안양시청 강당에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 최대호 안양시장(왼쪽 세번째)과 광복절 유공 표창자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

행사장 입구에서는 안양의 독립운동 역사를 담은 디지털 콘텐츠를 비롯해 광복회 안양시지회의 '백범 김구와 함께하는 독립운동 이야기', 독립기념관의 '대한민국임시정부 사진전' 등이 마련돼 시민들의 호응을 얻었다.

안양시는 이번 경축식을 통해 시민들과 함께 독립의 역사적 가치를 되새기고 보훈 문화를 확산하는 계기를 마련했다고 설명했다.

15일 안양시청 강당에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 참석자들이 태극기를 들고 만세삼장을 외치고 있다. [사진=안양시]

최대호 안양시장은 경축사를 통해 "일제의 탄압에 굴하지 않고 조국 독립을 이루어 내신 순국선열과 애국지사께 깊은 경의를 표한다"며 "순국선열들께서 피땀 흘려 조국의 벅찬 앞길을 열어주셨듯 시가 굳건히 내디딘 한 걸음이 미래 세대를 위한 자랑스러운 이정표가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com