남양주시, 광복 81주년 경축식…새로운 시작 다짐

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 제81주년 광복절을 맞아 순국선열의 숭고한 희생을 기리고 자주독립의 정신을 미래세대로 이어가기 위한 경축식을 개최했다고 15일 밝혔다.

남양주시는 제81주년 광복절 경축식을 맞아 시청 여유당에서 광복절을 기념하는 창작 뮤지컬 '단 하나의 꿈' 공연을 선보이고 있다.[사진=남양주]

시에 따르면 이날 경축식에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 지역 국회의원과 도·시의원, 이길형 광복회 남양주시지회장, 독립유공자 유족, 보훈·안보 단체장, 시민 등 500여명이 참석했다.

이날 행사는 독립운동가 이석영·김구 두 선생의 삶과 정신을 함께 조명한 보훈 영상 '광복의 빛, 내일을 비추다' 상영과 청소년 창작뮤지컬 '단 하나의 꿈' 공연으로 막을 올렸다.

이어 기념식과 독립유공자 및 보훈 유공자에 대한 표창 수여가 진행됐다.

행사장 로비에서는 지역 청소년들이 직접 코딩으로 구현한 'AI 보훈 체험 부스'가 설치돼 됐고 '2026년 시민참여 보훈문화 공모전' 수상작 전시가 함께 운영됐다.

최현덕 시장은 경축사에서 "선열들이 피땀으로 지켜낸 것은 단순한 국권 회복을 넘어 우리의 이름과 말, 역사와 문화, 대한민국 국민으로서의 존엄과 미래였다"고 강조했다.

이어 "광복의 진정한 완성은 과거를 기억하는 데 머물지 않고 자유와 평화, 인권과 문화가 살아 숨 쉬는 나라를 만들어가는 데 있다"고 말했다.

최 시장은 또 "이석영 선생을 비롯해 조국을 위해 헌신한 지역 독립운동가들의 숭고한 뜻을 올바르게 기리고 그 정신을 미래세대에 온전히 전하겠다"며 "역사와 문화가 시민의 일상 속에서 살아 숨쉬는 품격 있는 도시를 만들고 시민의 뜻을 가장 가까이에서 듣는 시민주권시대를 열어가겠다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com