군포시, 제81주년 광복절 경축식 개최…순국선열 숭고한 뜻 기려

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한대희 시장 "선열의 희생으로 얻은 자유...보훈가족 존중받는 군포 만들 것"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 제81주년 광복절을 맞아 조국 독립을 위해 헌신한 순국선열의 숭고한 뜻을 기리고 광복의 기쁨을 시민과 나누기 위해 '제81주년 광복절 경축식'을 개최했다고 15일 밝혔다.

제81주년 광복절 경축식. [사진=군포시]

시에 따르면 이날 군포시 보훈회관 민방위교육장에서 열린 행사에는 한대희 군포시장과 임경주 광복회 군포시지회장을 비롯해 독립유공자 유가족, 국회의원, 시·도의원, 보훈단체 회원, 시민 등 250여 명이 참석했다.

경축식은 엄숙한 분위기 속에서 국민의례를 시작으로 ▲ 독립유공자 표창 수여 ▲ 기념사 및 경축사 ▲ 축하공연 ▲ 광복절 노래 제창 ▲ 만세삼창 등의 순으로 진행됐다.

특히 축하공연에는 군포시립소년소녀합창단이 올라 세대를 초월한 감동을 선사했으며 미래 주역인 아동과 시민들이 한목소리로 광복의 노래를 부르며 독립정신 계승과 연대의 메시지를 전했다.

제81주년 광복절 경축식. [사진=군포시]

군포시는 이번 경축식을 통해 국가를 위해 희생한 애국지사들의 숭고한 정신을 높이고 오늘날 누리는 자유와 평화의 가치를 되새기는 계기를 마련했다고 평가했다.

한대희 군포시장은 경축사에서 "광복은 조국의 독립을 위해 모든 것을 바친 선열들의 희생과 나라를 되찾겠다는 우리 민족의 굳은 의지가 이뤄낸 값진 결실"이라며 "우리가 누리는 자유와 평화는 수많은 선열과 호국영령의 피땀 위에 세워진 소중한 유산"이라고 강조했다.

제81주년 광복절 경축식. [사진=군포시]

이어 "선열들이 되찾아 준 이 나라를 더욱 발전시키고 그 자랑스러운 가치를 다음 세대에 온전히 전하는 것이 우리에게 주어진 막중한 책임"이라며 "군포시는 국가유공자와 보훈가족이 더욱 존중받고 합당한 예우를 받을 수 있도록 보훈의 가치를 굳건히 이어 나가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com