국민체육진흥공단, AI 활용한 스포츠 정책 확대안 세션 논의

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=국민체육진흥공단이 인공지능을 통한 스포츠 복지 정책에 관한 세션을 열었다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 지난 13일 전남광주 국립아시아문화전당에서 열린 2026 한국정책학회 하계학술대회에서 '인공지능(AI) 대전환기 모두가 즐기는 스포츠 복지 패러다임 혁신'을 주제로 특별 세션을 열었다.

[서울=뉴스핌] 체육공단이 지난 13일 전남광주 국립아시아문화전당에서 열린 2026 한국정책학회 하계학술대회에서 '인공지능(AI) 대전환기 모두가 즐기는 스포츠 복지 패러다임 혁신'을 주제로 특별 세션을 열었다. [사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단] 2026.08.14 willowdy@newspim.com

이번 세션에서는 체육공단과 민간기업 및 학계 전문가가 참여해 인공지능(AI) 기반 스포츠 복지 정책의 미래와 공공 거버넌스 발전 방향을 모색하는 시간을 가졌다.



첫 번째 발표에서는 체육공단 최대성 이에스지(ESG) 성과실장이 '인공지능과 체육공단 스포츠 복지사업의 변화'를 주제로 인공지능 기반 스포츠 복지정책 추진 방향을 소개했다. 국민체력100 인공지능(AI) 운동처방 시스템'을 통해 개인 맞춤형 운동 서비스를 제공하고, 스포츠 취약계층까지포용하는 새로운 스포츠 복지 모델을 제시했다.

라임솔루션 신은동 이사는 맞춤형 운동처방 시스템을 발표하며, 체력 측정 데이터와 인바디 정보 등을 기반으로 개인별 맞춤형 운동을 추천하는 인공지능(AI) 운동처방 서비스와 대국민 적용 방안을 소개했다. 인공지능(AI) 기술로 운동처방의 정확성과 효율성을 높이고 처방 시간을 단축해 국민이 쉽고 빠르게 맞춤형 운동 서비스를 받을수 있는 방향을 제시했다.

[서울=뉴스핌] 체육공단이 지난 13일 전남광주 국립아시아문화전당에서 열린 2026 한국정책학회 하계학술대회에서 '인공지능(AI) 대전환기 모두가 즐기는 스포츠 복지 패러다임 혁신'을 주제로 특별 세션을 열었다. [사진=서울올림픽기념국민체육진흥공단] 2026.08.14 willowdy@newspim.com

'인공지능(AI)을 활용한 프로스포츠의 공정한 스포츠 생태계 조성'을 주제로 발표한 스포츠투아이 김도형 팀장은 인공지능(AI) 자동 볼 판정 시스템(ABS) 등 스포츠 데이터와 인공지능 기술이 경기의 공정성·신뢰성 향상에 기여함을 강조했다.

이어 열린 종합토론에서는 좌장을 맡은 서울디지털대학교 민두식 교수와 서울과학기술대학교 프라밧 파톡 교수, 전남대학교 김용은 교수가 참여했다.

체육공단 관계자는 "인공지능(AI) 기술을 국민 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 스포츠 복지 서비스로 발전시키겠다. 앞으로도 산·학·연 협력을 통해 인공지능(AI) 기반 스포츠 복지 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 학술대회 기간 중 운영된 정책 엑스포(EXPO)에서 '인공지능(AI) 기반 국민체력100 맞춤형 운동처방 시스템'의 체험 부스를 운영했다.

willowdy@newspim.com