함양군 최근 2개월 강수량 평년의 30.7%…가뭄 대처 방안 논의

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농업용수 공급 차질 대책 회의 개최

급수차 및 대체수원 확보 계획 추진

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 최근 2개월 강수량이 평년의 30.7% 수준에 그치자 가뭄 피해와 용수 공급 상황을 긴급 점검했다.

함양군은 14일 양상호 부군수 주재로 가뭄 피해 대처상황 긴급 점검회의를 열고 읍·면별 현황과 분야별 대응 대책을 살폈다고 밝혔다.

양상호 경남 함양군 부군수가 14일 군청에서 '가뭄 피해 대처상황 긴급 점검회의'​를 주재하고 있다.[사진=함양군] 2026.08.14

군에 따르면 최근 2개월 누적 강수량이 184.9㎜로 평년 600.5㎜의 30.7% 수준에 머물고 관내 저수지 평균 저수율도 37% 수준이다. 장기화할 경우 일부 지역에서는 저수지와 소류지 수량 감소로 농업용수 공급에 차질이 예상된다.

회의는 폭염과 가뭄이 이어지는 상황에서 경남도의 민생현장 피해 예방 기조에 맞춰 추가 피해를 막기 위해 열렸다. 군은 앞서 8월 5일 여름철 재난·안전관리 추진계획 점검 보고회를 열어 폭염·가뭄·물놀이 등 여름철 3대 재난 대응을 점검한 바 있다.

양상호 부군수는 회의에 앞서 전 부서장에게 담당 읍·면을 직접 찾아가 가뭄 상황을 확인하도록 지시했다. 이에 각 부서장은 저수지와 관정, 농경지 등을 점검하고 주민들을 만나 용수 부족과 농작물 피해 현장을 확인했다.

군은 현장점검 결과를 바탕으로 읍·면별 상황을 공유하고 농업용수 취수 현황, 생활용수 공급 상황, 급수차 지원 현황, 대체수원 확보 방안 등을 집중 점검했다. 용수 부족 지역과 피해 우려 지역에는 관정, 양수장비, 급수차 등 가용 자원을 신속히 투입해 주민 불편과 농작물 피해를 줄이기로 했다.

군은 앞으로 읍·면별 용수 공급 상황과 농작물 피해 여부를 지속 확인하고 가뭄 진행 상황에 따라 대체수원 확보와 비상급수 지원을 이어갈 계획이다.

yun0114@newspim.com