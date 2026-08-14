신용한 충북지사 "지방이 살아야 나라가 산다"…16개 시도 연대 강조

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민선 9기 첫 시도지사협의회 총회 참석…"지방소멸, 어느 한 지역 힘만으로 못 넘어"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 인구 감소와 지역 소멸 위기 극복을 위해 전국 16개 시도의 연대와 협력을 강조했다.

14일 충북도에 따르면 이날 신 지사는 제61차 대한민국시도지사협의회 총회에 참석해 "지방이 살아야 나라가 산다"며 "16개 시도가 굳게 손을 맞잡을 때 지방 소멸 위기를 극복할 수 있다"고 말했다.

신용한 충북지사.[사진=충북도] 2026.08.14 baek3413@newspim.com

그는 인사말에서 "지방정부가 인구 감소와 지역 소멸이라는 거대한 파도 앞에 서 있다"며 "이는 어느 한 시도가 홀로 넘어설 수 있는 문제가 아니다"라고 진단했다.

이어 충북의 민선 9기 도정 목표인 '충북 대전환'을 소개하며 도시와 농촌이 경쟁하는 관계가 아니라 함께 성장하는 상생의 균형 발전을 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

신 지사는 "충북에서 피어난 상생의 원리가 16개 시도 전체로 확대될 수 있도록 노력하겠다"며 다른 지방정부와의 협력을 강화하겠다는 뜻도 밝혔다.

이날 총회에서는 민선 9기 대한민국시도지사협의회를 이끌 제19대 회장으로 박찬대 인천시장이 선출됐다.

협의회는 지방정부가 공통으로 직면한 인구 감소와 지역 소멸, 균형 발전 등의 현안에 공동 대응하기 위한 논의도 진행했다.

신 지사는 또 충북에서 열리는 '2026 오송 화장품뷰티엑스포'와 '2027 충청 유니버시아드대회'를 소개하며 전국 시도지사들의 관심과 참여를 요청했다.

충북도 관계자는 "지역 소멸 문제는 지방정부만의 노력으로 해결하기 어려운 국가적 과제"라며 "시도 간 협력을 통해 지방의 경쟁력을 높이고 지속 가능한 발전 기반을 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com