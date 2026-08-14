강미애 세종교육감 "학교급식 공급업체 소통·협력 강화"

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업체 대표 등과 간담회…질 높은 식재료 공급 방안 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학교급식 식재료 공급업체와 안전하고 질 높은 급식 환경 조성 방안을 모색했다.

시교육청은 14일 진로교육원에서 '교육감과 함께하는 학교급식 식재료 공급업체 간담회'를 열고 안전하고 우수한 식재료를 안정적으로 공급하기 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

세종시교육청이 14일 '교육감과 함께하는 학교급식 식재료 공급업체 간담회'를 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

이날 간담회에는 지역 유치원과 학교에 농·축산물 및 가공식품을 공급하는 업체 대표 50여 명과 시·교육청 관계자들이 참석했다.

이 자리에서 강미애 교육감은 공급업체의 애로사항을 직접 듣고 학교급식 운영 개선과 업체와 상생 방안 등을 논의했다.

교육청과 업체들은 안전한 학교급식을 위해서는 교육청과 공급업체 간 지속적인 소통과 신뢰가 중요하다는 데 공감했다. 또한 안정적인 식재료 공급체계를 구축하고 학교급식의 질을 높이기 위해 상호 협력을 강화하기로 했다.

간담회에 이어 진행된 청렴 연수에서는 공정하고 투명한 업무 처리의 중요성과 세종교육의 주요 청렴 정책이 안내됐다.

참석자들은 청렴을 신뢰받는 학교급식 운영을 위한 기본 가치로 보고 청렴문화 확산과 공정한 거래 질서 정착을 위해 함께 노력하기로 했다.

강 교육감은 "학교급식은 학생들의 건강한 성장과 행복한 학교생활을 뒷받침하는 중요한 교육 정책"이라며 "학교급식 식재료 공급업체와 신뢰와 소통을 바탕으로 함께 성장하며 학생과 학부모가 더욱 신뢰하는 학교급식 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com