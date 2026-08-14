진도군, 교육청·진도교육지원청과 교육혁신선도지역 사업 추진

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3자 협약 교육협력 체계 강화

[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 진도군이 전남광주통합특별시교육청, 진도교육지원청과 손잡고 지역 교육혁신을 위한 업무협약을 체결했다.

진도군과 전남광주특별시교육청, 진도교육지원청은 14일 '교육혁신선도지역'의 성공적 추진과 지역 교육 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

교육혁신선도지역 업무 협약식. [사진=해남군] 2026.08.14 khyeon0424@newspim.com

이번 협약은 교육발전특구 사업을 통해 구축해 온 지역과 교육기관 간 협력 기반을 바탕으로 지역의 특성과 학교 현장의 수요를 반영한 교육혁신을 지속적으로 추진하고 지역과 학교가 함께 성장하는 교육협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲교육혁신선도지역 사업의 원활한 추진을 위한 협력체계 구축 ▲지역 특성을 반영한 교육사업 발굴 및 추진 ▲학교와 지역사회의 교육협력 강화 ▲학생의 교육기회 확대 및 지역인재 육성 ▲교육 관련 정보 및 우수사례 공유 등을 위해 적극 협력할 계획이다.

교육혁신선도지역은 교육청과 교육지원청, 지방자치단체, 지역사회가 협력해 지역 특성에 맞는 교육모델을 만들고 교육력과 지속가능성을 높이는 사업이다. 선정 지역에는 한 곳당 연간 최대 20억 원의 특별교부금이 최대 5년간 지원된다.

진도군 관계자는 "교육은 지역의 미래를 결정하는 핵심적인 분야로 지자체와 교육기관이 함께 힘을 모으는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 교육청 및 교육지원청과의 협력을 더욱 강화하고 진도의 특색과 강점을 살린 교육혁신을 통해 아이들이 행복하게 배우고 성장할 수 있는 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

진도군은 교육혁신선도지역 사업의 세부 추진과제를 구체화하고 지역특화 교육사업과 미래인재 육성을 위한 다양한 협력사업을 지속적으로 발굴·추진해 진도만의 차별화된 교육혁신 체계를 만들어 나갈 계획이다.

Khyeon0424@newspim.com