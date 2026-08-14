【韩股收盘】 KOSPI指数收盘近7000点 美科技股上涨提振市场情绪

纽斯频通讯社首尔8月14日电 受美国科技股普遍上涨带动投资者风险偏好回升影响，韩国股市14日继续走强。韩国综合股价指数（KOSPI）上涨2.42%，收盘逼近7000点；韩国创业板指数（KOSDAQ）连续第五个交易日上涨。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，当天KOSPI指数收于6977.94点，较前一交易日上涨164.6点，涨幅为2.42%。盘中指数一度时隔15个交易日重新站上7000点，但受部分投资者获利了结影响，尾盘涨幅有所收窄。

分析认为，美国通胀压力缓解、国际油价回落推动美国科技股普遍上涨，带动韩国市场投资情绪改善。

资金流向方面，外国投资者当天净买入韩国主板股票3.038万亿韩元，机构投资者和个人投资者分别净卖出1.027万亿韩元和1.985万亿韩元。

从个股表现看，三星电子上涨2.43%，SK海力士上涨3.26%，三星电子优先股上涨4.15%，SK Square上涨3.31%，三星电机上涨3.66%。

现代汽车集团相关股票也普遍走强。受逢低买盘流入及实体人工智能（Physical AI）概念受到市场关注影响，现代汽车上涨8.24%，起亚上涨3.13%，现代摩比斯上涨7.05%。

韩国创业板市场方面，KOSDAQ指数收于864.65点，较前一交易日上涨0.38%，实现连续五个交易日上涨。当天个人投资者净买入3150亿韩元，机构投资者和外国投资者分别净卖出2530亿韩元和660亿韩元。

外汇市场方面，截至当地时间14日15时30分，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1418.3韩元，较前一交易日上涨1.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社