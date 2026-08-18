[미리보는 증시재료] FOMC 회의록에 쏠린 눈…美·이란 협상은 변수

20일 7월 FOMC 의사록 공개, 연준 시각차·물가 판단 주목

中 산업생산·소매판매 발표

美·이란 협상에 단기 변동 가능성

"반도체 비중 유지"…ADR 120% 넘어 단기 과열 경계

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(17~21일) 국내 증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에 주목할 전망이다. 주요 물가 지표나 빅테크 실적 발표가 없는 만큼 미국과 이란의 협상 전개에 따른 중동 정세 변화가 단기적인 시장 변동성을 키울 가능성도 제기된다.

17일 금융투자업계에 따르면 이번 주 시장의 최대 관심사는 오는 20일 공개되는 7월 FOMC 회의록이다. 지난달 FOMC는 기준금리를 동결했지만 3명의 위원이 인상을 주장하면서 '매파적 동결'이라는 평가를 받았다. 다만 당시 회의에서 위원들이 금리 결정과 물가·경기 전망을 어떻게 판단했는지는 충분히 드러나지 않았던 만큼 의사록을 통해 연준 내부의 시각차와 향후 통화정책 방향을 확인할 수 있을 것으로 보인다.

김유미 키움증권 연구원은 "금리 결정 과정에서 나타난 위원 간 이견과 인플레이션 및 경기 전망에 대한 평가가 주요 관심사가 될 전망"이라며 "최근 물가 지표가 시장의 우려를 일부 완화했지만, 중동 정세와 유가의 불확실성이 남아 있는 만큼 연준 역시 인플레이션 위험에 대한 경계 기조를 유지할 가능성이 높다"고 짚었다.

중국의 경기 흐름을 확인할 수 있는 실물경제 지표도 이번 주 공개된다. 중국은 17일 산업생산과 소매판매, 고정자산투자 등을 발표한다. 블룸버그 컨센서스는 소매판매가 전년 대비 1.5%, 산업생산이 4.9% 증가하고, 고정자산투자는 연초 이후 누계 기준 6.2% 감소할 것으로 예상하고 있다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "중국은 AI·로봇 부문이 산업생산 증가세를 지지할 것"이라면서도 "내수 둔화는 지속될 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "7월 중앙정치국 회의에서 소비 진작을 위한 보조금 증액은 나오지 않았다"며 "3분기 625억위안이 새로 집행되면서 7월 소매판매 증가율은 개선될 수 있으나 제한적인 수준일 것"이라고 내다봤다.

일각에서는 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI)나 빅테크 실적 발표와 같은 굵직한 이벤트가 없는 만큼 미국과 이란의 협상 진행 상황이 단기적인 증시 변수가 될 수 있다는 관측도 제기된다.

이경민 대신증권 연구원은 "이번 주는 CPI나 빅테크 실적 발표와 같은 주요 이벤트가 부재한 만큼 미국과 이란의 협상 전개에 따른 단기 변동성에 노출될 가능성이 존재한다"며 "양측 모두 정치·경제적 부담이 커지고 있어 중재국을 통한 협상 가능성은 여전히 열려 있으며, 호르무즈 해협 통항 관련 진전이 확인될 경우 위험 선호가 추가로 강화될 수 있다"고 말했다.

신얼 상상인증권 연구원도 "미국 수출입물가, 산업생산, 중국 대출우대금리(LPR), 한국 생산자물가 등이 발표되지만 금융시장 방향성을 크게 바꿀 정도의 영향력은 제한적일 전망"이라며 "시장의 관심은 사실상 8월 4주 차 잭슨홀 컨퍼런스와 엔비디아 실적 발표로 이동하고 있다"고 설명했다.

전문가들은 국내 증시의 추가 상승 여력이 남아 있는 만큼 단기 조정이 나타나더라도 반도체 등 주도주 중심의 대응이 필요하다고 조언했다.

조병현 다올투자증권 연구원은 "한국 증시 이익 전망치는 기존 상향 추세에서 다소 이탈하고 있는 모습이나, 추가 이익 상향 없이도 매우 낮은 밸류에이션 영역인 만큼 정상화 관점에서의 반등에 큰 제약 요소는 아닐 것"이라며 "1차 목표는 7300포인트 내외로 추정하며 상기 지수 대 진입 시까지는 반도체 비중을 유지할 필요가 있다"고 밝혔다.

단기 과열 신호에 대해서는 경계할 필요가 있다는 지적도 나온다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "양 시장의 등락비율(ADR)이 120%를 넘어서며 과열권 부근"이라며 "AI 모멘텀에 따른 재쏠림 가능성도 존재한다"고 말했다.

ADR은 일정 기간 상승 종목 수의 누계를 하락 종목 수의 누계로 나눈 지표다. 100%를 기준으로 상승 종목이 많을수록 수치가 높아지는 만큼, ADR 상승은 시장 참여가 특정 종목이나 테마에 집중되면서 단기 과열 가능성이 커졌음을 보여주는 신호로 활용된다.

rkgml925@newspim.com