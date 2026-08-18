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[미리보는 증시재료] FOMC 회의록에 쏠린 눈…美·이란 협상은 변수

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  • 이번 주 국내 증시는 20일 7월 FOMC 의사록에 주목했다.
  • 미국·이란 협상과 중동 정세가 단기 변동성 변수로 꼽혔다.
  • 전문가들은 조정 시 반도체 중심 대응을 조언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20일 7월 FOMC 의사록 공개, 연준 시각차·물가 판단 주목
中 산업생산·소매판매 발표
美·이란 협상에 단기 변동 가능성
"반도체 비중 유지"…ADR 120% 넘어 단기 과열 경계

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(17~21일) 국내 증시는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 방향을 가늠할 수 있는 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에 주목할 전망이다. 주요 물가 지표나 빅테크 실적 발표가 없는 만큼 미국과 이란의 협상 전개에 따른 중동 정세 변화가 단기적인 시장 변동성을 키울 가능성도 제기된다.

17일 금융투자업계에 따르면 이번 주 시장의 최대 관심사는 오는 20일 공개되는 7월 FOMC 회의록이다. 지난달 FOMC는 기준금리를 동결했지만 3명의 위원이 인상을 주장하면서 '매파적 동결'이라는 평가를 받았다. 다만 당시 회의에서 위원들이 금리 결정과 물가·경기 전망을 어떻게 판단했는지는 충분히 드러나지 않았던 만큼 의사록을 통해 연준 내부의 시각차와 향후 통화정책 방향을 확인할 수 있을 것으로 보인다.

김유미 키움증권 연구원은 "금리 결정 과정에서 나타난 위원 간 이견과 인플레이션 및 경기 전망에 대한 평가가 주요 관심사가 될 전망"이라며 "최근 물가 지표가 시장의 우려를 일부 완화했지만, 중동 정세와 유가의 불확실성이 남아 있는 만큼 연준 역시 인플레이션 위험에 대한 경계 기조를 유지할 가능성이 높다"고 짚었다.

중국의 경기 흐름을 확인할 수 있는 실물경제 지표도 이번 주 공개된다. 중국은 17일 산업생산과 소매판매, 고정자산투자 등을 발표한다. 블룸버그 컨센서스는 소매판매가 전년 대비 1.5%, 산업생산이 4.9% 증가하고, 고정자산투자는 연초 이후 누계 기준 6.2% 감소할 것으로 예상하고 있다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "중국은 AI·로봇 부문이 산업생산 증가세를 지지할 것"이라면서도 "내수 둔화는 지속될 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "7월 중앙정치국 회의에서 소비 진작을 위한 보조금 증액은 나오지 않았다"며 "3분기 625억위안이 새로 집행되면서 7월 소매판매 증가율은 개선될 수 있으나 제한적인 수준일 것"이라고 내다봤다.

일각에서는 이번 주 미국 소비자물가지수(CPI)나 빅테크 실적 발표와 같은 굵직한 이벤트가 없는 만큼 미국과 이란의 협상 진행 상황이 단기적인 증시 변수가 될 수 있다는 관측도 제기된다.

이경민 대신증권 연구원은 "이번 주는 CPI나 빅테크 실적 발표와 같은 주요 이벤트가 부재한 만큼 미국과 이란의 협상 전개에 따른 단기 변동성에 노출될 가능성이 존재한다"며 "양측 모두 정치·경제적 부담이 커지고 있어 중재국을 통한 협상 가능성은 여전히 열려 있으며, 호르무즈 해협 통항 관련 진전이 확인될 경우 위험 선호가 추가로 강화될 수 있다"고 말했다.

신얼 상상인증권 연구원도 "미국 수출입물가, 산업생산, 중국 대출우대금리(LPR), 한국 생산자물가 등이 발표되지만 금융시장 방향성을 크게 바꿀 정도의 영향력은 제한적일 전망"이라며 "시장의 관심은 사실상 8월 4주 차 잭슨홀 컨퍼런스와 엔비디아 실적 발표로 이동하고 있다"고 설명했다.

전문가들은 국내 증시의 추가 상승 여력이 남아 있는 만큼 단기 조정이 나타나더라도 반도체 등 주도주 중심의 대응이 필요하다고 조언했다.

조병현 다올투자증권 연구원은 "한국 증시 이익 전망치는 기존 상향 추세에서 다소 이탈하고 있는 모습이나, 추가 이익 상향 없이도 매우 낮은 밸류에이션 영역인 만큼 정상화 관점에서의 반등에 큰 제약 요소는 아닐 것"이라며 "1차 목표는 7300포인트 내외로 추정하며 상기 지수 대 진입 시까지는 반도체 비중을 유지할 필요가 있다"고 밝혔다.

단기 과열 신호에 대해서는 경계할 필요가 있다는 지적도 나온다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "양 시장의 등락비율(ADR)이 120%를 넘어서며 과열권 부근"이라며 "AI 모멘텀에 따른 재쏠림 가능성도 존재한다"고 말했다.

ADR은 일정 기간 상승 종목 수의 누계를 하락 종목 수의 누계로 나눈 지표다. 100%를 기준으로 상승 종목이 많을수록 수치가 높아지는 만큼, ADR 상승은 시장 참여가 특정 종목이나 테마에 집중되면서 단기 과열 가능성이 커졌음을 보여주는 신호로 활용된다.

rkgml925@newspim.com

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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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