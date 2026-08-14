손흥민의 LAFC, 정규시간 무패에도 리그스컵 8강 좌절...MLS 팀 중 5위로 밀려

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 손흥민이 뛰는 LAFC가 정규시간 무패를 기록하고도 2026 리그스컵 8강 진출에 실패했다.

LAFC는 14일(한국시간) 종료된 2026 리그스컵 리그 페이즈에서 1승(승점 3), 승부차기 2승(승점 4)으로 승점 7을 기록했다. 하지만 미국 메이저리그사커(MLS) 참가 18개 팀 가운데 5위에 그치며 상위 4개 팀에 주어지는 8강 진출권을 놓쳤다.

[서울=뉴스핌] 13일(한국시각) BMO 스타디움에서 열린 리그스컵 조별리그 3차전 케레타로전에 선발로 나선 LA FC 선수들. [사진=LA FC SNS]

리그스컵은 MLS 18개 팀과 멕시코 리가 MX 18개 팀이 참가하는 클럽 대항전이다. 리그 페이즈에서는 각 팀이 상대 리그 소속 3개 팀과 맞붙고, 각 리그 상위 4개 팀만 8강 토너먼트에 오른다.

승점 방식도 일반 리그와 다르다. 정규시간 90분 안에 이기면 승점 3을 얻고, 무승부일 경우 연장전 없이 승부차기를 치른다. 승부차기 승리팀은 승점 2, 패배팀은 승점 1을 가져간다.

LAFC는 멕시코 리가 MX 팀들을 상대로 정규시간 패배 없이 일정을 마쳤다. 과달라하라와 1차전에서 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 5-4로 이겼고, 2차전에서는 톨루카를 1-0으로 눌렀다.

이어 케레타로와 3차전에서도 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 5-3으로 승리했다. 그러나 정규시간 승리가 한 차례에 그치면서 승점 7에 머물렀다.

LAFC는 전날까지 MLS 팀 중 3위에 올라 8강 진출 가능성을 남겨뒀다. 하지만 시카고 파이어와 오스틴FC가 마지막 경기에서 나란히 승리하면서 순위가 밀렸다.

시카고는 크루스 아술을 2-1로 꺾고 승점 9로 MLS 1위를 차지했다. 오스틴은 클루브 아메리카와 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 6-5로 승리해 승점 8을 기록했다. 콜럼버스 크루도 승점 8로 3위에 올랐다.

LAFC는 레알 솔트레이크와 승점 7로 같았지만 골 득실에서 밀렸다. 레알 솔트레이크는 골 득실 +7, LAFC는 +1을 기록했다.

[서울=뉴스핌] LAFC 손흥민이 30일(한국시간) 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 1차전 톨루카와 홈 경기에서 공을 드리블하고 있다. [사진=LAFC SNS]

창단 이후 네 번째 리그스컵에 나선 LAFC는 2024년 준우승 이후 첫 우승에 도전했지만 두 시즌 연속 리그 페이즈를 넘지 못했다.

손흥민도 리그스컵에서는 득점포를 가동하지 못했다. 손흥민은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 MLS 4경기 연속골을 터뜨렸지만, 이번 리그스컵에서는 3경기 연속 필드골을 기록하지 못했다. 케레타로전 승부차기에서는 두 번째 키커로 나서 성공했다.

리가 MX에서는 레온, 아메리카, 톨루카, 몬테레이가 8강에 올랐다. 8강 대진은 레온-레알 솔트레이크, 톨루카-오스틴, 몬테레이-시카고, 아메리카-콜럼버스로 짜였다.

리그스컵 일정을 마친 LAFC는 다시 MLS 정규리그에 집중한다. LAFC는 오는 16일 오전 11시 30분 샌디에이고FC와 홈 경기를 치른다.

football1229@newspim.com