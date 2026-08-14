跨越DDP延伸至乐天世界大厦 首尔地标变身时尚T台

纽斯频通讯社首尔8月14日电 韩国首尔市宣布，将于9月1日至6日在东大门设计广场（DDP）及蚕室乐天世界大厦一带举办"2027春夏首尔时装周"。

本季时装周的一大亮点，是推动以T台秀和贸易展为主的时尚产业盛会实现转型。本次时装周与乐天百货合作，将其活动拓展至购物、K-文化及市民体验领域，打造成为都市型时尚节。

【图片=首尔市提供】

本届时装周联动乐天百货展开深度合作，将首尔城市地标乐天世界大厦打造为专属活动舞台，联动宝马、阿迪达斯等跨国企业，以及以NCT为代表的K-POP文化IP展开跨界合作，推动时尚、购物、汽车文化、娱乐体验多元内容深度融合，最终实现首尔全城联动，让整座城市成为沉浸式的时尚节场景。

本季2027春夏首尔时装周在四大维度实现核心转型：拓展活动覆盖范围、扩大参展品牌规模、升级互动体验模式、加大大众参与力度。

活动的最大变化是"首尔地标成为T台"。以往首尔时装周的基地为DDP，而今年蚕室乐天世界大厦加入队伍，将首次展现T台空间。首尔市将应用两个地标的不同魅力，将首尔这座城市打造为一张时尚名片。

东大门设计广场（DDP）承载K-时尚的专业性与全球商务对接功能，主要举办设计师T台秀、品牌展示及贸易展；首次承接首尔时装周活动的蚕室乐天世界大厦区域，将当代品牌、购物体验、快闪店及K-文化内容相结合，进一步拓展面向市民及游客的互动场景。

参展品牌阵容也进一步拓宽。从活跃于国际舞台的设计师品牌，到深受Z世代喜爱的当代品牌，首尔时装周将全方位呈现K-时尚的多元魅力。

在DDP，李相奉（LIE SANGBONG）、CARUSO、LIE、DOUCAN、HOLY NUMBER 7等在全球舞台上斩获竞争优势的设计师品牌将倾情献上T台秀；在蚕室乐天世界大厦，Dunst、GENERAL IDEA、EBM、Mahagrid等兼具大众知名度与全球粉丝基础的品牌，则将呈现全新形式的当代品牌T台秀。

其中，依托首尔时装周走向国际舞台的"RERHEE"，以及在海外奠定坚实基础后首次在韩国举行单独秀的"KIMHĒKIM"，将分别担纲DDP与蚕室乐天世界大厦的开幕首秀。

本届首尔时装周将超越"观赏型时尚"，进化为"体验与消费兼具的时尚"。观众不仅可以通过扫描二维码 directly 购买T台参展品牌的商品，还能一站式体验K-美食、K-美妆及K-健康，配合丰富的生活方式内容全方位感受时尚魅力。

蚕室乐天世界大厦将首次引入实时购物服务，观众扫描二维码即可下单购买T台参展品牌的商品，实现时尚秀与零售业态的无缝连接；DDP将打造汇集K-美食、K-美妆及K-健康的"SFW K-Lifestyle Street"，供市民结合多元生活方式内容深度体验时尚。

首尔时装周通过现场体验、K-POP跨界合作、线上实时直播以及邀请市民参与等形式，打破以往以时尚行业为中心的专业盛会框架，拓展为市民与全球大众共同参与和享受的开放型庆典。

全球知名运动品牌阿迪达斯与首尔时装周展开官方合作，将在蚕室乐天世界大厦世界公园打造体验型展区。在2027年全面推向市场之前，重新聚焦代表品牌底蕴的经典鞋款"Stan Smith"，并通过与韩国本土设计师品牌"KIMHĒKIM"合作呈献的特别T台秀，展现"Stan Smith"全新的造型潜能及其与K-时尚的灵感交汇。

此外，为纪念K-POP组合NCT出道10周年，还将举办"NCT FLEA MARKET（跳蚤市场）"。活动通过活用舞台服装与私人藏品的义卖形式，让市民在同步感受K-时尚与K-POP双重魅力的同时，将全部收益捐赠给社会，为这场时尚盛会增添社会价值。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社