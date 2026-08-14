LG与英伟达深化合作 共同布局机器人、AI工厂和智能汽车

纽斯频通讯社首尔8月14日电 韩国LG集团14日表示，公司13日在美国加州圣克拉拉的英伟达（NVIDIA）总部签署战略业务合作谅解备忘录（MOU），双方将围绕人形机器人、人工智能（AI）工厂和智能汽车等领域深化合作，并公布了未来数年的项目推进计划。

图为8日上午，韩国LG会长具光谟（左）与英伟达首席执行官黄仁勋在汝矣岛LG双子塔举行会谈后回答记者提问。【图片=纽斯频通讯社】

根据LG公布的信息，双方联合开发的新一代双足人形机器人预计将于2027年第一季度首次亮相。这将是双方合作率先落地的项目。机器人将采用英伟达人形机器人基础模型Isaac GROOT和高性能计算平台Jetson Thor，并结合LG Innotek传感器以及LG新能源电池等集团旗下企业技术。

在人形机器人正式发布前，LG计划于今年内将轮式机器人"LG Cloid"投入美国田纳西州洗衣机工厂生产线开展验证测试，评估其性能和应用效果，未来再逐步推广至全球生产基地以及家庭、商业等应用场景。

在AI工厂建设方面，双方计划于2027年上半年建设首个AI工厂示范项目，并于2028年上半年在韩国忠清南道天安市建设一座80兆瓦（MW）规模的AI工厂。

在智能汽车领域，LG将依托英伟达Drive Hyperion平台，结合自身车载软件和车载信息娱乐（IVI）技术，共同开发面向AI定义汽车（AIDV）的高性能计算平台，推动自动驾驶功能与车内AI服务融合。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社