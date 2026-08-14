오석진 대전교육감 "시설공사 청렴·안전 강화"

AI 핵심 요약beta
- 오석진 대전교육감이 14일 공사현장 안전을 점검했다
- 폭염 속 온열질환 예방수칙 준수도 당부했다
- 간담회서 청렴정책과 현장 애로를 공유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 시설공사 현장을 직접 찾아 안전관리 실태를 점검하고 공사 관계자들과 소통하며 청렴한 공사문화 정착에 나섰다.
14일 시교육청에 따르면 오석진 교육감이 이날 대전체육고등학교 복합체육관 공사 현장을 찾아 안전수칙 이행 여부를 점검하고 공사 관계자들과 청렴·소통 간담회를 가졌다.
오 교육감은 연일 이어지는 폭염에 따른 근로자 온열질환 예방수칙 준수를 강조하고 사업장 안전보건관리를 철저히 해줄 것을 당부했다.
이어진 간담회에는 공사 관계자와 민간명예감독관, 교육청 관계자 등이 참석해 현장의 애로사항과 개선 의견을 공유했다. 교육청의 청렴정책 추진 방향과 실천 의지도 함께 나눴다.
오 교육감은 "청렴은 어떤 이유로도 양보할 수 없는 대전교육의 최우선 가치"라며 "현장과 소통하는 청렴한 교육행정으로 시민에게 신뢰받는 교육청을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com