엑디즈 건일, 사생활 논란→팀 탈퇴…"여섯 명의 엑디즈 지키고 싶었다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이 밴드 엑스디너리 히어로즈의 리더이자 드러머 건일이 사생활 논란 끝에 팀을 탈퇴했다. 건일은 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 입장을 밝히며 심경을 전했다.

건일은 "저는 정말 끝까지 엑스디너리 히어로즈로 남고 싶었고, 여섯 명의 엑스디너리 히어로즈를 지키고 싶었다"라면서도 "하지만 아시다시피 회사의 결정을 어쩔 수 없이 받아들이기로 했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 엑스디너리 히어로즈 건일. [사진=엑스디너리 히어로즈 공식 인스타그램] 2026.08.13 alice09@newspim.com

이어 "우선 이번 일의 시작이 된 글의 작성자는 지인을 통해 알게 되어 약 2주 정도 만났던 사람"이라며 "당시 저는 이전부터 이어진 악플들과 저에 대한 사실이 아닌 이야기들, 그리고 엑디즈의 음악과 공연에 대한 여러 고민들로 인해 심적으로 많이 지쳐 있었다"라고 얘기했다.

건일은 팬들에게 공개된 녹취 속 발언에 대해서도 입을 열었다. 그는 "빌런즈(팬덤명)에게 공개된 통화 녹음에서 팬들을 향해 불미스러운 발언을 한 사람은 제가 맞다"라고 인정하면서 "어떤 이유에서든 제가 그런 말을 했다는 사실 자체는 변하지 않는다, 실망하고 상처받으셨을 모든 분들께 진심으로 죄송하다"라고 고개를 숙였다.

다만 건일은 "당시 제가 감정적으로 이야기했던 대상은 익명 뒤에 숨어 저희를 무분별하게 비난하거나 사생활을 침해했던 일부 악성 팬들이었다"라며 "저희를 믿고 응원해 주신 모든 빌런즈를 향해 했던 말은 절대 아니었다"라고 해명했다.

앞서 지난 13일 소속사 JYP엔터테인먼트는 입장문을 내고 "최근 멤버 건일과 관련된 사안에 대해 당사는 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다"라며 "그 결과 건일이 더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단하여 상호 합의하에 전속 계약을 해지하기로 했다"라고 밝혔다.

이어 "건일은 금일부로 엑스디너리 히어로즈를 탈퇴하고 팀 활동을 마무리하게 되었음을 알려드린다"라며 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 덧붙였다.

이번 논란은 최근 온라인 커뮤니티에 자신을 건일의 전 연인이라고 주장하는 A 씨의 글이 올라오면서 불거졌다. A 씨는 건일이 자신에게 팬들을 향한 악담과 욕설은 물론 소속사에 대한 불만도 털어놨다고 주장했다. 이와 함께 건일로 추정되는 남성의 녹취록까지 공개하면서 논란이 확산됐다.

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