부산교육청, 제2회 추가경정예산 770억 원 편성…학생 맞춤형 지원 확대

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교육복지 및 안전망 강화 예산 투입

통학환경 개선 위한 지원 계획 수립



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 받치기 위해 부산시교육청이 770억 원짜리 지갑을 열었다.

시교육청은 770억 원 규모의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다고 14일 밝혔다.

이번 추경은 ▲미래사회 핵심 역량 함양을 위한 공교육 경쟁력 강화 ▲학생 중심의 교육복지 및 안전망 강화 ▲안전한 교육환경 조성과 현장 중심 교육 지원을 중심으로 편성했다.

부산시교육청이 770억 원 규모의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

'공교육 경쟁력 강화'를 위해 189억 원을 편성했다. 맞춤형 교육과정 운영에 71억 원을 투입해 대학생 튜터를 활용한 기초학력 보장, 예술 강사 지원, 1인 1스포츠 활성화 등 학생의 학습과 예술·체육 활동을 지원한다.

또 직업교육과 AI·디지털교육 강화에도 112억 원을 편성해 마이스터고 육성, 협약형 특성화고 지원 등으로 산업 수요에 대응하는 직업교육 체계를 강화하고 AI·디지털교육 기반 확충으로 학생들의 미래 대응 역량을 높인다.

'교육복지 및 안전망 강화'에는 69억 원을 투입했다. 방과후 프로그램 운영 확대 및 돌봄강화 등에 47억 원을 반영했다.

또 특수교육, 학교폭력 예방, 학생 정신건강 지원 등 학생 맞춤형 교육과 정서 지원을 강화하고, 아동보호구역 CCTV 설치 등에 1억 원을 편성해 통학환경을 개선한다.

'교육환경 조성과 현장 중심 교육 지원'을 위해 512억 원을 투입한다. 햇빛이음학교 구축에 47억 원을 투입해 학교 내 태양광 발전시설을 확대하고, 탄소중립과 지속가능한 교육환경 조성 기반을 마련한다.

노후·안전시설 개선 등에 465억 원을 반영해 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 했다.

시교육청은 이번 추가경정예산을 통해 하반기 교육과정 운영에 필요한 재원을 적기에 지원할 계획이다.

김석준 교육감은 "학생들의 미래역량을 키우고 학교 현장의 안정적인 교육활동을 지원하는 데 중점을 뒀다"며 "학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 뒷받침하고 학교가 교육에 더욱 집중할 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"고 말했다.

한편 이번 추가경정예산안은 부산시의회 심의·의결을 거쳐 9월 중 최종 확정될 예정이다.

ndh4000@newspim.com