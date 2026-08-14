부산교육청, 제2회 추가경정예산 770억 원 편성…학생 맞춤형 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 14일 2026년도 2회 추경예산 770억 원을 편성했다.
- 공교육 강화·복지·안전망 확충에 258억 원을 배정했다.
- 노후시설 개선 등 교육환경 조성에 512억 원을 투입했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
통학환경 개선 위한 지원 계획 수립
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 받치기 위해 부산시교육청이 770억 원짜리 지갑을 열었다.
시교육청은 770억 원 규모의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다고 14일 밝혔다.
이번 추경은 ▲미래사회 핵심 역량 함양을 위한 공교육 경쟁력 강화 ▲학생 중심의 교육복지 및 안전망 강화 ▲안전한 교육환경 조성과 현장 중심 교육 지원을 중심으로 편성했다.
'공교육 경쟁력 강화'를 위해 189억 원을 편성했다. 맞춤형 교육과정 운영에 71억 원을 투입해 대학생 튜터를 활용한 기초학력 보장, 예술 강사 지원, 1인 1스포츠 활성화 등 학생의 학습과 예술·체육 활동을 지원한다.
또 직업교육과 AI·디지털교육 강화에도 112억 원을 편성해 마이스터고 육성, 협약형 특성화고 지원 등으로 산업 수요에 대응하는 직업교육 체계를 강화하고 AI·디지털교육 기반 확충으로 학생들의 미래 대응 역량을 높인다.
'교육복지 및 안전망 강화'에는 69억 원을 투입했다. 방과후 프로그램 운영 확대 및 돌봄강화 등에 47억 원을 반영했다.
또 특수교육, 학교폭력 예방, 학생 정신건강 지원 등 학생 맞춤형 교육과 정서 지원을 강화하고, 아동보호구역 CCTV 설치 등에 1억 원을 편성해 통학환경을 개선한다.
'교육환경 조성과 현장 중심 교육 지원'을 위해 512억 원을 투입한다. 햇빛이음학교 구축에 47억 원을 투입해 학교 내 태양광 발전시설을 확대하고, 탄소중립과 지속가능한 교육환경 조성 기반을 마련한다.
노후·안전시설 개선 등에 465억 원을 반영해 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 했다.
시교육청은 이번 추가경정예산을 통해 하반기 교육과정 운영에 필요한 재원을 적기에 지원할 계획이다.
김석준 교육감은 "학생들의 미래역량을 키우고 학교 현장의 안정적인 교육활동을 지원하는 데 중점을 뒀다"며 "학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 뒷받침하고 학교가 교육에 더욱 집중할 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"고 말했다.
한편 이번 추가경정예산안은 부산시의회 심의·의결을 거쳐 9월 중 최종 확정될 예정이다.
ndh4000@newspim.com