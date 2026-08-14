의정부소방서, 아파트 화재 초기 진화 시민 모녀 유공표창

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서는 14일 화재 막은 모녀에 표창했다
- 윤차현·신승현 씨는 7월 2일 신곡동 아파트 불을 껐다
- 소화기와 주택용 소방시설 중요성이 다시 강조됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 신곡동 아파트 화재 당시 소화기를 활용해 초기 진화에 나선 시민 모녀 윤차현·신승현 씨에게 화재진화 유공 표창을 수여했다고 14일 밝혔다.
두 사람은 지난 7월 2일 오후 7시 34분께 의정부시 신곡동의 한 아파트에서 화재를 발견한 뒤 세대 내에 비치된 소화기로 신속히 불길을 잡아 확산을 막았다.
모녀는 침착하고 신속한 초기 대응으로 불길이 주변에 번지는 것을 막아 인명과 재산 피해를 줄이는 데 크게 기여했다고 전했다.
표창을 받은 윤차현·신승현 씨는 "위급한 상황에서 해야 할 일을 했을 뿐인데 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다"며 "앞으로도 주변의 안전을 위해 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.
조창근 의정부소방서장은 "화재 발생 시 가장 중요한 것은 신속한 신고와 초기 대응"이라며 "위험한 상황에서도 용기를 내 소화기로 화재 확산을 막아준 두 분께 감사드린다"고 말했다.
이어 "세대 내 비치한 소화기는 소중한 생명과 재산을 지키는 데 큰 역할을 하는 만큼 주택용 소방시설을 갖추고 화재에 대비해 달라"고 당부했다.
한편 이번 사례는 화재 초기 소화기 한 대의 역할이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례로 단독경보형 감지기와 소화기 등 주택용 소방시설의 필요성을 다시 한 번 일깨웠다.
의정부소방서는 각 가정에 관련 시설을 갖추고 평소 사용법을 숙지해 둘 것을 권고하고 있다.
asj7376@newspim.com