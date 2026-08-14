의정부소방서, 아파트 화재 초기 진화 시민 모녀 유공표창

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 신곡동 아파트 화재 당시 소화기를 활용해 초기 진화에 나선 시민 모녀 윤차현·신승현 씨에게 화재진화 유공 표창을 수여했다고 14일 밝혔다.

의정부소방서는 14일 신곡동 아파트 화재 당시 소화기를 활용해 신속하게 초기 진화에 나선 시민 모녀(윤차현, 신승현)에게 화재진화 유공 표창을 수여했다.[사진=의정부소방서]

두 사람은 지난 7월 2일 오후 7시 34분께 의정부시 신곡동의 한 아파트에서 화재를 발견한 뒤 세대 내에 비치된 소화기로 신속히 불길을 잡아 확산을 막았다.

모녀는 침착하고 신속한 초기 대응으로 불길이 주변에 번지는 것을 막아 인명과 재산 피해를 줄이는 데 크게 기여했다고 전했다.

표창을 받은 윤차현·신승현 씨는 "위급한 상황에서 해야 할 일을 했을 뿐인데 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다"며 "앞으로도 주변의 안전을 위해 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.

조창근 의정부소방서장은 "화재 발생 시 가장 중요한 것은 신속한 신고와 초기 대응"이라며 "위험한 상황에서도 용기를 내 소화기로 화재 확산을 막아준 두 분께 감사드린다"고 말했다.

이어 "세대 내 비치한 소화기는 소중한 생명과 재산을 지키는 데 큰 역할을 하는 만큼 주택용 소방시설을 갖추고 화재에 대비해 달라"고 당부했다.

한편 이번 사례는 화재 초기 소화기 한 대의 역할이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례로 단독경보형 감지기와 소화기 등 주택용 소방시설의 필요성을 다시 한 번 일깨웠다.

의정부소방서는 각 가정에 관련 시설을 갖추고 평소 사용법을 숙지해 둘 것을 권고하고 있다.

asj7376@newspim.com