极氪7X韩国预售破1500辆 中国电动汽车加速布局韩国市场

纽斯频通讯社首尔8月14日电 中国电动汽车品牌极氪表示，其即将在韩国上市的中型纯电动SUV——极氪7X预售订单已突破1500辆。继比亚迪在韩国进口汽车市场取得较快增长后，极氪也实现预售快速放量，中国新能源汽车品牌正进一步加快韩国布局。

极氪7X。【图片=极氪官网】

据极氪韩国公司13日公布的数据，极氪7X自今年6月启动韩国预售以来，一个月内订单突破1000辆，目前累计预售已超过1500辆。

极氪7X是吉利控股集团旗下高端电动汽车品牌极氪在韩国推出的首款中型纯电SUV，售价分别为Pro版5299万韩元、Max版5999万韩元、Ultra版6999万韩元。其中，入门版车型售价位于5000万韩元区间，瞄准韩国国产及进口中型纯电SUV市场。

车型配置方面，Pro版搭载75千瓦时磷酸铁锂（LFP）电池和后轮驱动系统，高配车型则配备100千瓦时镍钴锰（NCM）三元锂电池。极氪表示，将凭借电池技术、智能软件和车辆配置等优势拓展韩国市场。

在销售和售后服务方面，极氪正加快完善本地网络建设，计划年内展厅增至14家，同时建设11家售后服务中心，以提升消费者对维修服务和零部件供应的信心。

韩国进口汽车协会（KAIDA）数据显示，今年7月，比亚迪在韩国新注册汽车2846辆，在进口汽车品牌中位列第四，仅次于特斯拉、宝马和奔驰，销量超过雷克萨斯、丰田和本田三家日本品牌总和。今年1月至7月，比亚迪累计销量已突破1.4万辆。尽管自7月起相关车型不再享受韩国政府电动汽车购车补贴，但企业通过自主优惠政策，月销量仍保持在2800辆以上。

与此同时，中国制造汽车在韩国进口汽车市场的占比持续提升。今年上半年，韩国进口自中国的汽车达7.9444万辆，占进口汽车总量的41.2%，首次超过德国产汽车。其中，进口电动车6.9513万辆，同比增长178.7%。上述数据包含特斯拉等非中国品牌在中国生产的车型。

除极氪和比亚迪外，小鹏汽车也在推进韩国市场布局。业内预计，小鹏将于今年第四季度启动韩国经销商遴选工作，计划导入G6中型纯电SUV、X9纯电MPV以及P7+纯电轿车等车型。

此外，奇瑞汽车则通过与韩国整车企业KG Mobility（KGM）深化合作拓展韩国市场。KGM此前向奇瑞汽车香港公司发行1081亿韩元可转换债券，若全部转股，奇瑞方面将持有KGM约16.22%的股份。双方还计划围绕中大型SUV平台、电气电子（E/E）架构及软件定义汽车（SDV）等领域开展技术合作。

韩国汽车行业人士表示，韩国电动车市场需求较大、消费者要求较高，是中国新能源汽车品牌检验产品竞争力的重要市场。随着比亚迪、极氪、小鹏等企业相继推进韩国业务，中国品牌与韩国本土车企之间在价格、产品和技术等方面的竞争有望进一步加剧。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社