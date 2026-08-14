【社告】 韩国纽斯频通讯社第14届亚洲论坛将于9月11日在首尔举行

纽斯频通讯社首尔8月14日电 韩国综合新闻通讯社纽斯频（NEWSPIM）将于9月11日（星期五）上午9时起在首尔汝矣岛费尔蒙特大使酒店宴会厅举行"第十四届亚洲论坛"。

本届论坛以"AI大转型与能源安全：亚洲合作新坐标"为主题，围绕人工智能、能源安全、全球供应链重构以及亚洲区域合作等议题展开讨论。

随着人工智能快速发展，数据中心建设和先进半导体竞争不断加剧，电力需求持续增长，能源基础设施建设和能源安全已成为影响国家竞争力的重要因素。论坛将围绕人工智能与能源融合发展，以及韩国与亚洲主要国家开展务实经贸合作等议题进行交流，来自各国驻韩使馆、投资促进机构及企业界代表将共同探讨合作机遇。

纽斯频通讯社会长闵丙福将致开幕辞。韩国总统李在明（或贺电）、韩国国会产业通商资源中小风险企业委员会委员长金成愿、国会外交统一委员会委员长宋锡俊、中国驻韩国大使戴兵、越南驻韩国大使武湖和印度驻韩国大使古朗·拉尔·达斯等将发表致辞。

主旨演讲环节，韩国国会韩中议员联盟会长、共同民主党国家均衡发展特别委员会委员长金太年将围绕"大转型时期韩中合作方向与课题"发表演讲。

论坛设有四个专题分论坛。

◆"中国：韩中合作的新机遇与挑战"专题中，中国驻韩国大使馆经商处公使衔参赞王治林将介绍中国政府推动中韩交流合作的政策方向；上海财经大学数字经济研究院研究员郝建彬将介绍中国人工智能数字经济发展现状；Bejaguar创始人兼首席执行官胡燕飞将分享中国人形机器人企业全球化发展战略。

◆"印度：大转型时期印度未来增长"专题将围绕印度发展潜力展开讨论，由韩国又松大学助理教授、前KOTRA西亚地区本部长金文宁，韩国对外经济政策研究院（KIEP）印度南亚研究组组长金庆勋（音）以及Krafton董事金洛亨（音）等担任讨论嘉宾。

◆"越南：未来十年韩越投资机遇何在"专题中，韩国国会议员崔殷硕将围绕全球南方背景下越南与印度人工智能产业合作发表主题演讲，越南驻韩国大使馆一等书记官兼投资办公室主任Pham Viet Tuan、越南IT企业CMC韩国代表理事田玄民以及KOTRA出口企业室室长郑准圭（音）将就越南投资环境及人工智能数据市场前景展开讨论。

◆"日本：面向未来的韩日合作方案"专题将由韩国对外经济政策研究院高级研究委员金圭判（音）介绍日本在实体人工智能和应对老龄化方面的经验，韩国信息通信产业振兴院（NIPA）副院长金得中将围绕重大项目与韩日人工智能合作发表演讲。

论坛结束后，还将举行由中国海南航空和天津航空提供赞助的幸运抽奖活动。

另外，活动由纽斯频通讯社与KYD（Korea Youth Dream）联合主办，韩国外交部、产业通商部、金融委员会、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）、韩国经济人协会、大韩商工会议所、韩国贸易协会、韩国中国商会、印度驻韩国大使馆、越南驻韩国大使馆、韩中议员联盟等单位提供支持。

本届论坛即日起接受报名，报名截止时间为9月10日中午，参会人员可通过论坛官方网站预约报名。由于会场座位有限，报名额满后将提前截止。

报名点击论坛官网，网页下端填写报名信息即可。https://www.newspim.com/forum/etc/2026/asia（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社