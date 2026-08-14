半导体价格上涨推动韩国7月出口物价创28年来新高

纽斯频通讯社首尔8月14日电 韩国银行（央行）14日公布的初步数据显示，受半导体价格持续上涨带动，韩国7月出口物价指数同比上涨49.1%，创1998年3月以来最大涨幅。与此同时，受韩元升值和国际油价回落影响，进口物价连续两个月下降。

【图片=纽斯频通讯社DB】

韩国银行当天发布的《2026年7月进出口物价指数及贸易指数（初值）》显示，按韩元计价，韩国7月出口物价指数环比上涨1.0%，为今年4月以来最大环比涨幅；同比上涨49.1%，高于1998年3月以来其他各月水平。

数据显示，7月韩元兑美元平均汇率由6月的1美元兑1527.30韩元降至1497.43韩元，环比下降2.0%。尽管韩元升值削弱了部分价格上涨因素，但受半导体等产品价格走高带动，计算机、电子及光学设备以及煤炭、石油制品价格上涨，推动整体出口物价继续攀升。剔除汇率影响后，按合同货币计算的出口物价环比上涨3.0%。

从主要商品看，计算机、电子及光学设备以及煤炭、石油制品价格环比分别上涨4.8%，带动工业制品出口物价环比上涨1.1%。其中，DRAM价格环比上涨6.6%，计算机存储器价格上涨17.6%；同比分别上涨270.3%和248.1%。

进口物价方面，受韩元升值及国际油价回落影响，7月进口物价指数环比下降1.0%，连续第二个月回落；同比则上涨18.7%，主要受矿产品和化学制品价格上涨带动。按合同货币计算，进口物价环比上涨0.9%，显示韩元升值对进口价格形成一定抑制作用。

数据显示，7月迪拜原油平均价格为每桶76.75美元，低于6月的79.45美元，降幅为3.4%。受天然气价格上涨影响，原材料进口物价环比上涨0.8%；受煤炭、石油制品及初级金属制品价格下跌影响，中间产品进口物价环比下降2.2%。

韩国银行表示，虽然进口物价连续两个月环比下降，但原材料和中间产品价格仍处于较高水平，未来可能逐步传导至居民消费价格，对通胀形成一定上行压力。

受半导体出口增长带动，韩国7月出口数量指数同比增长20.0%，连续第9个月保持增长。同期，进口数量指数同比增长14.7%，主要受半导体、计算机及半导体制造设备进口增加带动；进口金额指数同比增长25.8%。

由于出口价格涨幅明显高于进口价格，韩国贸易条件进一步改善。7月净商品贸易条件指数同比上涨24.7%，创有相关统计以来最高同比涨幅；收入贸易条件指数同比上涨49.7%。

对于8月进口物价走势，韩国银行表示，目前影响因素交织。一方面，8月1日至12日韩元兑美元平均汇率较7月进一步下降约5%；另一方面，中东局势持续紧张推动同期国际油价上涨约7.3%，未来进口物价走势仍存在较大不确定性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社