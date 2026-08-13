BNK부산은행, 방산·공급망 펀드 100억 출자…산업 생태계 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 13일 방산·공급망 펀드에 100억 원 출자했다.
- 동남권 벤처 육성용 1125억 원 정책펀드가 조성된다.
- 드론·로봇·AI 등 국방 첨단기업에 투자한다.
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산업 생태계 강화 및 경쟁력 향상
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동남권 방산·공급망 분야 벤처기업을 지원하는 1125억 원 규모 정책펀드가 조성된다.
BNK부산은행은 동남권 방산·공급망 분야 벤처기업 육성을 위한 'LP성장펀드'에 100억 원을 출자한다고 13일 밝혔다.
이번 펀드는 BNK부산은행과 한국수출입은행, BNK경남은행이 연합 출자자로 참여하고 모태펀드와 함께 조성한다. 중소벤처기업부와 한국벤처투자 등이 펀드 운용을 총괄하며 목표 조성액은 1125억 원이다.
펀드는 동남권에 있는 방산·공급망 분야 벤처기업을 주목적 투자 대상으로 삼는다. 방산 완제품과 부품·소재 기업을 비롯해 드론, 로봇, 인공지능(AI) 등 국방 분야에 활용되는 첨단기술 기업과 공급망 핵심 품목 기업에도 투자할 예정이다.
이번 출자는 부산은행과 수출입은행, 경남은행이 지난 4월 체결한 '지역 특화 생산적금융 활성화를 위한 업무협약'의 후속 사업이다.
세 기관은 당시 부울경 지역 대규모 투자·인프라 사업에 대한 공동 금융 지원과 프로젝트금융(PF)·투자금융(IB) 협력 확대, 수출입은행의 해외 네트워크를 활용한 금융 지원 등에 협력하기로 했다.
부산은행과 경남은행은 지역 산업에 대한 이해를 바탕으로 투자 대상 기업을 발굴하고 수출입은행은 해외 진출과 수출 금융 분야의 경험을 활용해 펀드 운용에 협력할 계획이다.
BNK부산은행 관계자는 "방산·공급망 산업은 동남권의 전략 산업이자 국가 핵심사업"이라며 "이번 출자를 통해 지역 벤처기업에 대한 금융 지원을 확대하고 생산적금융을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com