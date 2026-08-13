조규일 진주시장, 기업가정신관 예산 반영 총력…"혁신 인재 육성 국가 플랫폼"

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 12일부터 13일까지 국회를 찾아 기업가정신관 예산을 건의했다.
- 조규일 시장은 2027년 실시설계비 20억 반영을 요청했다.
- 시는 국회·정부 협의로 건립 후속 절차를 추진한다.
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산자중기위·예결위 의원 등 만나 사업 필요성 강조
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 대한민국 기업가정신의 역사와 가치를 계승할 국가 거점시설 건립을 위해 진주시가 국비 확보에 나섰다.
경남 진주시는 조규일 시장이 지난 12일부터 13일까지 이틀간 국회를 방문해 '대한민국 기업가정신관' 건립을 위한 2027년도 정부예산에 실시설계 용역비 20억 원을 반영해 달라고 건의했다고 밝혔다.
조 시장은 국회 산업통상중소벤처기업위원회 소속 백혜련·이언주·윤한홍 의원과 예산결산특별위원회 소속 이종욱·정혜경 의원, 강민국 의원(진주을)을 차례로 만났다.
이 자리에서 조 시장은 대한민국 기업가정신관 건립의 필요성과 진주 건립의 당위성을 설명하고, 사업의 원활한 추진을 위한 국회 차원의 관심과 지원을 요청했다.
진주시는 대한민국이 눈부신 경제성장을 이룬 배경에는 기업인들의 도전과 혁신을 바탕으로 한 'K-기업가정신'이 있었다고 설명했다. 글로벌 기업으로 성장한 국내 주요 기업 창업주들의 기업가정신을 체계적으로 보존하고 미래세대에 계승할 국가 차원의 거점이 필요하다는 주장이다.
기업가정신관은 단순한 전시·기념시설이 아니라 기업가정신 교육과 체험, 창업 지원, 글로벌 네트워킹 등을 수행하는 국가 플랫폼으로 조성할 계획이다.
시는 2022년부터 진주 K-기업가정신센터를 중심으로 기업가정신 교육과 청년포럼, 국제포럼, 창업경진대회 등을 추진해 왔다. 지난해에는 두 차례 정책포럼을 열어 기업가정신의 국가적 가치와 기업가정신관 건립 필요성에 대한 전문가 의견을 수렴했다.
시는 앞서 기업가정신관 건립 타당성 조사 용역비 3억 원을 정부예산에 반영한 데 이어, 정책포럼 등을 통해 사업 추진 방향과 국비 확보 방안을 논의해 왔다.
조규일 시장은 "진주시는 대한민국 대표 글로벌 기업 창업주들의 기업가정신이 태동한 역사성과 상징성을 인정받은 전국 유일의 지역"이라며 "교육·연구·국제교류·창업 지원 등 국가 거점 기능을 수행할 운영 기반과 글로벌 네트워크를 갖춘 최적의 입지"라고 강조했다.
이어 "대한민국 기업가정신관이 우리 경제성장의 원동력이 된 기업가정신을 체계적으로 계승하고 미래 기업가와 혁신 인재를 키우는 국가 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 국회와 정부의 관심과 지원을 당부한다"고 말했다.
시는 앞으로 정부와 국회 등 관계기관과 협의를 이어가며 2027년도 정부예산 확보와 기업가정신관 건립을 위한 후속 절차를 추진할 계획이다.
news2349@newspim.com