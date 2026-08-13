경남도, 해양수도권 투자유치 닻 올렸다…부울경 해양수도권 MOU

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 13일 해양수도권 투자유치 MOU를 체결했다
- 부산·울산·해수부·상의와 공동 전략과 규제개선을 추진했다
- 진해신항 배후단지 중심으로 미래산업 유치를 속도낸다
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진해신항 중심 글로벌 기업 유치
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 부울경이 정부와 경제계까지 한데 묶어 해양수도권 투자유치의 닻을 올렸다.
경남도는 진해신항 배후단지를 앞세워 항만과 미래산업, 기업과 일자리가 함께 들어오는 해양경제권 조성에 속도를 낼 계획이다.
도는 13일 부산 코모도호텔에서 해양수산부, 부산시, 울산시, 3개 시도 상공회의소와 '해양수도권 조성 및 공동 투자유치 활성화를 위한 상생협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 박완수 경남지사와 황종우 해양수산부 장관, 전재수 부산시장, 김상욱 울산시장, 최재호 경남상공회의소협의회 회장 등이 참석했다. 협약은 지난 5월 국무회의에 보고된 '남부 해양수도권 육성방향'의 후속 조치다.
협약 기관들은 올해 2월 출범한 '해양수도권 육성을 위한 고위급 정책협의체'를 통해 해양수도권 육성 방향과 투자유치 방안을 논의해 왔다. 이번 MOU에 따라 7개 기관은 해양수도권 조성 및 기업 투자유치 공동 전략 수립, 해양·해양연관산업과 친환경 에너지산업, 제조AI(M.AX), 디지털전환(DX) 등 미래 성장산업 투자 기반 확충에 협력한다.
투자유치 관련 규제와 제도 개선, 현장 애로 해소, 투자설명회 공동 개최, 글로벌 투자유치 네트워크 구축, 공동 홍보도 함께 추진한다. 협약기관들은 상공회의소와 연계해 전국 단위 기업을 대상으로 투자유치와 산업 활성화 워크숍도 이어갈 계획이다.
경남도는 진해신항과 배후단지를 중심으로 투자 유치에 속도를 낼 방침이다. 특히 국가지역전략사업으로 선정된 진해 육상부 배후단지 698만㎡를 주거, 첨단산업, 연구개발(R&D) 기능이 결합된 항만배후 첨단도시로 조성해 글로벌 기업 유치 기반을 넓힌다는 구상이다.
박 지사는 "해양수도는 정부가 강한 의지를 가지고 만들어야 한다"며 "기업과 인재, 자본이 모일 수 있도록 제도와 투자환경을 함께 만들어야 한다"고 말했다. 이어 "경남도는 원전, 방산, 조선, 기계, 우주항공 산업 경쟁력을 바탕으로 피지컬 AI, SMR, 우주항공 등 미래산업을 육성하고 기업 투자유치에 나서겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com