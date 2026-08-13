HMM, 2분기 영업익 3541억원…전년比 52% 증가

AI 핵심 요약beta
- HMM은 13일 2분기 매출 3조4020억원을 기록했다.
- 영업이익은 3541억원으로 전년보다 52% 늘었다.
- 성수기 조기 도래로 운임이 반등해 실적이 개선됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HMM이 올해 2분기 매출과 영업이익을 모두 큰 폭으로 끌어올렸다. 중동전쟁으로 연료비 부담이 커졌지만 5월 말부터 성수기가 조기에 시작되면서 운임이 반등한 영향이다.
HMM은 2026년 2분기 연결 기준 매출 3조4020억원, 영업이익 3541억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 30%, 영업이익은 52% 증가했다. 당기순이익은 4114억원으로 전년 동기 대비 13% 감소했다.
전분기와 비교하면 매출은 25%, 영업이익은 32%, 당기순이익은 16% 각각 증가했다.
상반기 누적 매출은 6조1207억원으로 전년 동기 대비 12% 늘었다. 반면 영업이익은 6232억원으로 26% 감소했고 당기순이익은 7650억원으로 37% 줄었다.
올해 상반기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 평균 1957포인트로 지난해 상반기 1701포인트보다 15% 상승했다.
다만 3월부터 중동전쟁 영향으로 매출 손실과 연료비 등 원가 부담이 발생했다. 이후 5월 말부터 성수기가 조기에 도래하면서 운임이 반등해 2분기 실적 개선을 이끌었다.
상반기 영업이익률은 10.2%를 기록했다. HMM은 중동전쟁 이후 고유가에 대비한 연료비 최적화와 '허브 앤 스포크' 전략을 통한 선대 운영 효율화, 동남아 신규 수요 확보 등을 추진하고 있다.
HMM은 3분기에도 미국 관세와 파나마 운하 및 주요 항만 적체, 중동전쟁 영향 등으로 공급망 불확실성이 이어질 것으로 전망했다.
투자도 지속한다. HMM은 2025년 2분기부터 올해 상반기까지 15개월간 약 10조원을 투자했으며 하반기에도 경쟁력 강화를 위한 투자를 이어갈 계획이다.
HMM은 최근 2030 중장기 전략의 투자 규모도 약 29조원으로 확대했다. 선가가 지속적으로 상승하는 상황에서 상대적으로 낮은 가격에 선박을 조기 확보해 향후 수익성과 성장 기반을 강화한다는 전략이다.
chanw@newspim.com