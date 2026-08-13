F&F, '디스커버리 익스페디션' 글로벌 상표권 1132억원에 샀다

AI 핵심 요약beta
- F&F가 13일 디스커버리 상표권을 인수했다
- 미국 디스커버리로부터 8000만달러에 사들였다
- F&F는 아시아 경험 바탕으로 글로벌 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = F&F가 미국 디스커버리 커뮤니케이션즈로부터 '디스커버리 익스페디션(Discovery Expedition)'의 글로벌 상표권 및 관련 지식재산권(IP)을 인수했다고 13일 밝혔다.
이번 거래는 F&F가 미국 디스커버리 커뮤니케이션즈로부터 '디스커버리 익스페디션'의 글로벌 상표권 및 관련 지식재산권을 미화 8000만 달러(약 1132억원)에 인수한 것이다
디스커버리 익스페디션은 지난 2012년 국내 론칭 당시 퍼포먼스 중심의 시장에 라이프스타일 아웃도어라는 새로운 개념을 제시하며 시장의 판도를 바꾼 '게임 체인저' 역할을 했다.
김창수 회장은 "디스커버리 익스페디션은 미래에도 인간의 삶에 큰 영향을 줄 수 있는 브랜드가 될 것이며, 이러한 가치를 담은 브랜드를 글로벌 시장으로 성장시켜 나가는 것은 매우 의미 있고 가치 있는 일이라고 생각한다"고 밝혔다.
F&F는 브랜드의 두 번째 도약을 위해 제품의 라이프스타일 기능성을 한층 강화하고, 한국과 중국 등 아시아 시장을 중심으로 축적한 브랜드 운영 경험을 바탕으로 글로벌 시장으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.
fineview@newspim.com