아시아나항공, 2분기 영업손실 2951억원…유가·환율 급등에 적자전환

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공이 13일 2분기 영업손실 2951억원을 기록했다.
- 화물사업 매출은 69.1% 줄어든 1147억원이었다.
- 여객 매출은 15% 늘었고 3분기 개선을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
여객 매출 15% 증가…3분기 성수기·일본 노선 확대 기대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=아시아나항공이 올해 2분기 유가와 환율 상승, 화물기 사업 매각 영향 등으로 영업적자를 기록했다.
아시아나항공은 13일 별도기준 올해 2분기 매출 1조5470억원, 영업손실 2951억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 7.7% 감소했고 영업이익은 340억원에서 적자로 전환했다.
사업부문별로 보면 화물사업 매출은 1147억원으로 전년 동기 대비 69.1% 감소했다. 지난해 8월 화물 전용기 사업을 매각하면서 관련 매출이 빠진 영향이 컸다. 여기에 여객기 하부 화물칸을 활용한 벨리 카고 수익도 줄었다.
반면 여객사업 매출은 1조2809억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 연결 판매 확대 등에 힘입어 탑승률이 5%포인트 상승했고 여객 단위당 수익도 10% 개선됐다.
같은 기간 영업이익은 고유가와 환율 상승에 따른 운항비용 증가와 고객서비스 강화 및 통합 준비 비용 등의 영향으로 적자전환됐다.
아시아나항공은 "유가와 환율이 진정 국면에 접어든 데다 여름 성수기 수요가 본격적으로 반영되는 3분기 실적 개선을 기대한다"며 "화물사업에서는 반도체와 인공지능(AI) 관련 산업재 등 고부가가치 화물 수요를 공략하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com