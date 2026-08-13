남양주, 여름철 진드기매개감염병 예방 수칙 당부

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 13일 진드기매개감염병 예방수칙 준수를 당부했다.
- 시민들에게 긴 옷 착용과 풀밭 회피, 샤워를 강조했다.
- 야외활동 뒤 고열 등 증상 땐 즉시 진료를 권했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 여름철 야외활동 증가에 따라 진드기매개감염병 예방수칙 준수를 시민들에게 당부했다. 시는 야외활동 전후 긴 소매와 긴 바지 착용, 풀밭에 직접 앉거나 눕지 않기, 귀가 후 샤워 및 의복 세탁 등을 통해 진드기 물림을 예방해야 한다고 강조했다.
남양주시 동부보건소는 13일 여름철 야외활동이 늘면서 진드기매개감염병 발생 위험이 높아지고 있다며 시민들에게 각별한 주의를 요청했다고 밝혔다.
진드기매개감염병은 감염된 진드기에 물려 발생하는 질환으로 국내에서는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시증이 대표적이다.
SFTS는 작은소참진드기에 물려 감염될 수 있으며 고열, 구토, 설사, 혈소판 감소 등의 증상이 나타난다.
쯔쯔가무시증은 털진드기에 의해 감염되며 발열, 오한, 발진과 함께 검은 딱지인 가피가 생기는 것이 특징이다.
동부보건소는 예방수칙으로 야외활동 시 긴 소매와 긴 바지를 착용해 피부 노출을 줄이고 풀밭에 앉거나 눕는 행동을 피하는 것을 제시했다.
또 활동 전 진드기 기피제를 사용하고 귀가 후에는 즉시 샤워한 뒤 입었던 옷을 세탁해야 한다. 반려동물과 함께 야외활동을 했다면 반려동물 몸에 진드기가 붙어 있는지도 확인할 필요가 있다.
야외활동 후 2주 이내 고열, 오한, 구토, 설사, 발진 등의 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다. 특히 노인과 기저질환자는 감염 시 중증으로 진행될 위험이 커 더욱 주의가 필요하다.
동부보건소는 지역 주민을 대상으로 진드기매개감염병 예방수칙 홍보와 관련 교육을 지속할 계획이라고 밝혔다.
동부보건소장은 "진드기매개감염병은 진드기에 물리지 않도록 예방하는 것이 가장 중요하다"며 "야외활동 시 피부 노출을 줄이고 활동 후에는 몸에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인해 달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com