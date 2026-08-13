고려아연 케이잼, 배터리용 동박 첫 공급…최대 400억원 매출 기대

AI 핵심 요약beta
- 케이잼이 13일 배터리용 동박을 첫 양산·공급했다.
- 이번 공급으로 최대 400억원 매출이 예상됐다.
- 북미 배터리 공급망 진입과 친환경 동박 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연의 이차전지 소재 자회사 케이잼(KZAM)이 배터리용 동박을 처음으로 양산·공급하며 상업 생산에 본격 진입했다. 이번 공급으로 최대 400억원의 매출을 올릴 것으로 예상된다.
고려아연은 케이잼이 올해 6월부터 배터리용 동박을 양산해 글로벌 배터리사에 공급하고 있다고 13일 밝혔다.
동박은 구리를 얇게 펴 만든 소재로 전기차와 에너지저장시스템(ESS)용 리튬이온배터리에서 음극집전체 역할을 한다. 배터리의 에너지 밀도와 충전 성능, 수명 등에 영향을 미치는 핵심 소재다.
케이잼은 고려아연이 50여년간 축적한 제련 기술과 노하우를 기반으로 공정 안정성과 제품 완성도를 높여왔다. 이번 공급에 앞서 고객사의 품질 인증 절차를 통과하면서 배터리용 동박의 양산 기반을 확보했다.
이번에 공급하는 동박은 북미 지역에서 생산되는 배터리에 탑재될 예정이다. 케이잼은 이를 계기로 북미 배터리 공급망에 진입하고 향후 신규 고객사 확보와 생산 안정화, 수율 개선을 통해 가동률과 실적을 확대한다는 계획이다.
특히 고려아연의 자원순환 사업과 동박 사업을 연결한 공급망도 구축했다. 미국 자원순환 자회사 페달포인트가 확보한 2차원료를 온산제련소에서 재활용해 '100% 친환경 동'을 생산하고, 이를 케이잼이 배터리용 동박으로 가공하는 구조다.
고려아연은 지난 2022년 말 최윤범 회장 취임 이후 신사업 전략인 '트로이카 드라이브'의 한 축으로 이차전지 소재 사업을 육성하고 케이잼의 전지용 동박 양산을 위한 투자와 연구개발을 진행해왔다.
고려아연 관계자는 "이번 공급은 케이잼이 글로벌 배터리 공급망에 진입하는 중요한 출발점이자 고려아연이 추진해온 배터리 소재 신사업이 실질적인 성과를 내기 시작했다는 점에서 의미가 크다"며 "세계 최고의 제련 기술과 자원순환 경쟁력을 기반으로 차별화된 배터리 소재 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com