KAI, 경찰청에 참수리 헬기 1대 공급…15대 납품 공공 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 13일 경찰청에 참수리 1대를 추가 공급했다.
- 이번 계약으로 경찰청 누적 납품은 15대가 됐다.
- 참수리는 야간 수색·구조 가능한 다목적 헬기다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업㈜(KAI)가 경찰청에 참수리 헬기 1대를 추가 공급하며 경찰항공 전력을 보강한다. 이번 계약으로 경찰청 누적 납품 대수는 15대가 됐다.
KAI는 경찰청과 참수리 1대 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 계약에는 기체와 수리부속, 지원장비, 최신 기술교범 등이 포함됐다.
참수리는 육군 기동헬기 수리온을 경찰 임무에 맞게 개조·개발한 다목적 헬기다. 고성능 전기광학·적외선 카메라와 항공영상 무선전송장치를 갖춰 야간에도 산악, 해상, 도심 등에서 현장 지휘와 수색·구조 임무를 수행할 수 있다.
KAI는 경찰청을 비롯해 해양경찰, 소방, 산림, 국립공원 등 국가기관용 수리온 관용헬기 사업도 확대하고 있다. 현재 국가기관에 계약된 수리온 관용헬기는 모두 43대다.
기관별 임무에 따라 장비도 다르게 적용된다. 해양경찰용 수리온에는 탐색레이더와 자동위치추적장치(AIS)가, 소방·산림·국립공원용 헬기에는 배면물탱크와 응급의료시스템(EMS KIT)이 탑재된다.
KAI는 대형 산불 대응 능력 강화를 위해 담수 용량을 기존 2t에서 2.7t까지 늘린 신규 배면물탱크도 개발하고 있다. 해당 장비는 2027년 강원소방에 납품될 예정이다.
KAI 관계자는 "신속한 기술지원과 합리적인 정비 비용을 바탕으로 경찰청이 최상의 치안 서비스를 제공할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 수리온의 다양한 임무 수행 능력과 안정적인 후속지원 체계를 바탕으로 국가기관의 재난·치안·구조 역량 강화에 기여하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com