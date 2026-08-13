안양시 '안양혁신 주니어보드 제안발표대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 12일 제5기 주니어보드 발표대회를 열었다.
- 젊은 공직자들은 18건의 행정혁신 아이디어를 냈다.
- 안양시는 우수 제안을 내년 사업에 반영하기로 했다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 12일 동안구 평촌동 파티엘하우스에서 '제5기 안양혁신 주니어보드 제안발표대회'를 열고 젊은 공직자들이 발굴한 행정 혁신 아이디어를 공유했다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 지난 2022년 첫 발을 내딛은 안양혁신 주니어보드는 근무 경력 5년 내외의 젊은 공무원들이 자율적으로 시정 혁신 과제를 발굴하고 유연한 조직 문화를 조성을 모색하는 모임이다.
올해 2월 24명(4개 팀)으로 출범한 제5기 주니어보드는 지난 6개월간 역량 강화 워크숍과 팀별 활동을 거쳐 시민 체감형 행정 서비스 및 조직 문화 개선을 위한 18건의 정책 아이디어를 도출했다.
이날 발표대회에서는 ▲출근부터 스마트하게, 이음(E-UM)버스 운영▲안양네컷▲소통하는 메멘멘(메신저로 소통하는 멘토와 멘티)▲한 눈에 보는 안양여지도 등 다양하고 참신한 방안들이 제시됐다.
최대호 안양시장을 비롯한 국장급 간부 공무원들이 심사위원으로 참석해 정책의 창의성, 실효성, 확산 가능성 등을 종합 평가했다.
심사 결과 인공지능(AI) 동시통역 및 민원안내 시스템 도입, AI 홍보비서, 특이민원 직원보호조치 적기이행제 등을 제안한 '봄동비빔밥'팀이 우승을 차지했다. 우승팀에는 부상으로 국외 문화체험 기회가 주어진다.
시는 이날 발표된 제안들에 대해 소관 부서의 검토를 거쳐 실현 가능성이 높은 과제는 내년도 주요 사업 및 예산 편성에 신속히 반영할 방침이다.
최대호 안양시장은 "젊은 직원들의 참신한 시각과 감각은 조직을 변화시키는 중요한 동력"이라며 "현장의 고민에서 나온 아이디어들이 실제 시정에 반영될 수 있도록 적극 지원하고 자유롭게 소통하는 조직 문화를 만들어 가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com