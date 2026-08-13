SH, 미래비전 위원회 출범...주거 복지 과제 발굴·업무 절차 개선

AI 핵심 요약beta
- SH는 13일 미래비전위원회를 출범했다.
- 위원회는 주거복지 등 개선과제를 발굴한다.
- 100일간 제도·절차 혁신안을 마련한다.
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100일간 과제 발굴 추진...규제·주거·건설·사업 혁신 4개 분야
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 13일 'SH 미래비전위원회'를 출범하고 주거 복지 등 업무 관련 과제 발굴과 업무 절차 및 제도 개선에 나선다.
위원회는 서울시 'G3 서울플랜'과 연계해 부동산·주택 시장 변화와 주거 복지 수요, 건설 사업 여건 등 현안을 검토하고 개선 과제 발굴을 위해 구성됐다.
위원회는 지난 10일 첫 회의를 열고 이현석 건국대 부동산학과 교수와 김현아 가천대 사회정책대학원 초빙교수를 공동위원장으로 선임했다.
위원회는 출범 후 100일 동안 ▲업무 절차 개선 ▲제도 개선 건의 ▲불합리한 관행 철폐 ▲도시 경쟁력 강화 ▲주거 복지 향상 과제를 발굴한다.
이를 위해 ▲기획경영 ▲주거복지 ▲건설사업 ▲개발사업 등 4개 분야에서 규제, 주거, 건설, 사업 혁신 등 4개 분과를 운영한다. 각 분과는 법·제도 개선과 내부 업무 절차 개선 과제를 추진한다.
황상하 SH 사장은 "미래비전위원회를 통해 주요 현안을 점검하고 시민의 주거 복지와 공사 체질 개선을 위한 과제를 발굴하겠다"며 "100일 프로젝트 결과를 바탕으로 업무 절차를 혁신하고 주거 복지 서비스를 고도화하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com