서왕진, 조국혁신당 전남광주시당위원장 출마…"정치 쓸모 입증"

AI 핵심 요약beta
- 서왕진 조국혁신당 의원이 13일 전남광주시당위원장 출마를 선언했다.
- 호남 정치의 새 도약과 대안 정당의 역할을 입증하겠다고 밝혔다.
- 남도정책연구원 신설과 민생위기 공동대응을 약속했다.
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[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 서왕진 조국혁신당 의원이 13일 전남광주시당위원장 출마를 선언했다.
서 의원은 이날 전남광주통합특별시 무안청사에서 출마 기자회견을 열고 "호남 정치의 새로운 도약과 대안 정당의 쓸모를 입증하겠다"고 밝혔다.
그는 "민주당의 '호남'에 갇히지 않고 호남의 민주당과 호남의 조국혁신당이 두 바퀴가 돼 함께 달려야 호남이 진정으로 숨 쉬고 도약할 수 있다"고 강조했다.
서 의원은 "민주당이 진흙탕 내전 상태에 빠져 있는데 당내 정파적 다툼이 서로를 할퀴는 닫힌 갈등이라면 정당 간의 정책적 긴장은 열린 활력이 될 것"이라며 '남도정책연구원' 신설을 약속했다.
또한 "호남 국회의원이 모두 참여하는 '호남권 민생위기 공동대응위원회'를 구성해 반도체 메가 클러스터 인프라 구축, SMR 추진 문제, 균형발전 등을 정당과 정파를 넘어 함께 논의하자"고 촉구했다.
서 의원은 "호남의 새로운 미래를 여는 길에 조국혁신당이 가진 모든 힘을 쏟겠다"며 "갈등을 넘어 연대와 협력의 실천을 증명해 내고, 특별시의 성공적 안착과 혁신당의 당당한 자강을 위해 서왕진이 맨 앞에서 끝까지 싸우고 뛰겠다"고 다짐했다.
ej7648@newspim.com