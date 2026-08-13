'영어 실력 UP'...대전교육청, '글로벌 북 콘서트' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 13일 옥스퍼드대 교수와 북콘서트를 열었다.
- 초3~중1 학생들이 영어책 읽고 이야기를 창작했다.
- 취약계층 우선 참여로 디지털 영어독서 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 옥스퍼드대학교 교수와 함께 학생들이 영어책을 읽고 직접 이야기를 만들고 표현하는 참여형 독서 프로그램을 운영했다.
시교육청은 13일 대전국제교육원에서 초등학교 3학년부터 중학교 1학년 학생과 학부모, 지도교사 등 75명이 참여한 가운데 '2026 해외 작가와 함께하는 글로벌 북 콘서트'를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 대전국제교육원의 '디지털·AI 기반 글로벌라이브러리'구축 사업 일환으로 마련됐다. 학생들이 영어 독서를 바탕으로 자신의 경험과 상상력을 이야기로 표현하며 영어 독서에 대한 흥미와 글로벌 창의 역량을 키울 수 있도록 구성됐다.
특히 다문화·저소득층·학습지원 등 교육 취약계층 학생들에게 우선 참가 기회를 제공해 교육격차를 완화하고 포용적 교육 기회를 확대했다.
이날 특별강사로 참여한 조지은 옥스퍼드대학교 교수는 '하모니 힐즈(Harmony Hills)'를 중심으로 서로 다른 배경을 가진 네 친구의 우정 이야기를 소개하고 토크쇼와 참여형 워크숍을 진행했다.
학생들은 책 속 장면을 가족·친구와 자신의 경험에 연결해 생각을 나누고 이를 바탕으로 자신만의 이야기를 직접 창작해 발표했다. 이어 조 교수로부터 개별 피드백을 받으며 책 읽기에서 창작과 표현으로 이어지는 쌍방향 활동을 경험했다.
대전국제교육원은 앞으로 디지털·AI 기반 글로벌라이브러리의 디지털 영어 독서 프로그램을 확대하고 학생들이 약 1000권의 다양한 디지털 영어 도서를 자기주도적으로 읽으며 지속적인 독서 성장을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.
강의창 중등교육과장은 "세계적 수준의 교육 전문가와 연계한 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"며 " 시간과 장소에 구애받지 않는 디지털·AI 활용 교육과정 기반 국제교류를 통해 모든 학생이 글로벌 무대에서 당당히 활약할 수 있도록 글로벌 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com