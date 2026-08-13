화이트리에, 20일 프리미엄 '초코식빵' 한정 출시

AI 핵심 요약beta
- 화이트리에가 20일 리미티드 초코식빵을 출시했다.
- 펠클린 52% 다크초콜릿을 블렌딩해 풍미를 살렸다.
- 통째 판매해 찢어 먹거나 데워 다양하게 즐길 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 프리미엄 생식빵 전문 브랜드 (주)화이트리에가 오는 20일 스위스 명품 초콜릿의 깊은 서사를 담은 리미티드 에디션 초코식빵을 전국 매장에 한정 출시한다.
화이트리에가 선택한 핵심 원료는 1908년부터 100년이 넘는 시간 동안 세계적인 쇼콜라티에들의 신뢰를 받아온 스위스 하이엔드 초콜릿 명가 '펠클린(Max Felchlin AG)'사의 대표 커버춰인 'Felcor Rondo 52% Dark Chocolate'이다.
화이트리에는 펠클린 초콜릿이 지닌 묵직하고 깊은 풍미를 결 고운 생식빵 반죽에 완벽하게 녹여내기 위해 섬세한 블렌딩 과정을 거쳤다. 펠클린 52% 다크초콜릿은 탄탄한 바디감을 잡아주는 가나산 카카오와 은은한 시트러스 및 과실 향을 전하는 베네수엘라산 카카오를 레이어드했다. 여기에 베트남산 준초콜릿의 산뜻한 과일 노트와 부드러운 유분감을 정교하게 혼합해 첫맛은 부드럽고 끝맛은 쌉싸름하게 이어지는 균형 잡힌 블렌딩 레시피를 완성했다.
화이트리에의 초코식빵은 제품 본연의 수분감과 촉촉한 결 식감을 극대화하기 위해 매장에서 별도의 커팅 없이 통째로 준비된다.
이번 제품은 구매 당일 그대로 찢어 먹으면 생식빵 고유의 부드러움을 즐길 수 있고, 에어프라이어에 데우면 진하게 녹아내리는 초콜릿 가나슈의 매력을 만끽할 수 있다. 냉장 보관 후 차갑게 슬라이스하면 쫀득한 식감과 더욱 진해진 카카오 향을 선사해 다양하게 즐길 수 있다.
한편, 매일 매장에서 신선하게 한정 수량으로 소량 생산되는 화이트리에 초코식빵은 매장 구매는 물론 카카오톡 선물하기를 통해 모바일 쿠폰으로도 만나볼 수 있다. 단품부터 시그니처 스윗콤보, 기프트박스 세트까지 다채롭게 구성돼 있다.
flurry327@newspim.com