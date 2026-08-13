民调：李在明施政好评率降至49% 创就任以来新低

纽斯频通讯社首尔8月13日电 韩国最新民调显示，总统李在明施政好评率降至49%，为其就任总统以来最低水平。调查同时显示，受访者对政府房地产政策评价偏负面，超过半数认为相关政策"做得不好"。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

这项调查由韩国民调机构Embrain Public、Kstat Research、Korea Research和韩国Research联合实施，属全国指标调查（NBS）第186期。

调查结果显示，49%的受访者对李在明施政给予好评，43%给予差评，另有部分受访者未明确表态。施政好评率为李在明就任总统以来最低水平。

在施政信任度方面，52%的受访者表示信任政府施政，43%表示不信任。

政党支持率方面，执政党共同民主党支持率为40%，最大在野党国民力量党为23%，祖国革新党和改革新党均为2%，进步党为1%，另有29%的受访者表示尚未决定支持哪个政党。

房地产政策方面，56%的受访者认为政府"做得不好"，比认为"做得好"的34%高出22个百分点。不过，对于政府提出的房地产税制改革方案，46%的受访者表示赞成，略高于41%的反对比例。

对于未来租赁市场走势，55%的受访者预计全租房和月租房价格将继续上涨，27%认为价格变化不大，仅8%认为将出现下降。

外交政策方面，48%的受访者支持韩国在美中之间推行"平衡外交"，略高于支持"加强韩美同盟"的45%。

此外，调查显示，韩国民众对气候变化问题普遍持高度关注态度。88%的受访者认为气候变化"十分严重"，认为"不严重"的仅占10%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社