미니코리아, 주행거리 최대 35km 늘린 '전기 컨트리맨' 출시

AI 핵심 요약beta
- MINI코리아가 13일 전기 SUV 디 올-일렉트릭 MINI 컨트리맨을 출시했다.
- 배터리·인버터 최적화로 1회 충전 주행거리를 최대 35km 늘렸다.
- 파노라마 선루프와 주행·주차 보조기능을 전 모델 기본 탑재했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = MINI코리아가 에너지 효율을 높여 1회 충전 주행거리를 최대 35km 확대한 순수전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '디 올-일렉트릭 MINI 컨트리맨'을 출시한다.
이번 모델은 기존과 동일한 66.5kWh 고전압 배터리를 탑재하면서 배터리 관리 시스템과 소프트웨어를 최적화해 실제 사용 가능한 배터리 용량을 65.2kWh까지 확대했다.
실리콘 카바이드(SiC) 인버터도 새롭게 적용했다. 배터리 전력을 모터에 전달하는 과정에서 발생하는 에너지 손실을 줄이고 전력 변환 효율을 높이는 기술이다.
전륜에는 저마찰 휠 베어링을 적용해 구름저항을 낮췄으며 차체 공력 성능 개선을 통해 공기저항계수 0.26을 달성했다.
이에 따라 컨트리맨 E의 복합 전비는 기존 4.8km/kWh에서 5.3km/kWh로 높아졌다. 1회 충전 주행거리는 349km에서 381km로 32km 늘었다.
앞뒤 차축에 전기모터를 탑재한 컨트리맨 SE ALL4는 전비가 4.4km/kWh에서 5.0km/kWh로 개선됐다. 주행거리는 기존보다 35km 증가한 361km다. 두 모델 모두 에너지소비효율 등급이 기존 3등급에서 2등급으로 한 단계 상승했다.
성능은 컨트리맨 E가 최고출력 204마력, 최대토크 25.5kg·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 8.6초 만에 가속한다. SE ALL4는 최고출력 313마력, 최대토크 50.4kg·m로 정지 상태에서 시속 100km까지 5.6초가 걸린다.
상품성도 강화했다. 기존 SE ALL4에만 적용했던 파노라마 글라스 선루프를 모든 모델과 트림에 기본 적용했다.
스톱&고 기능이 포함된 액티브 크루즈 컨트롤과 스티어링·차선 유지 어시스트 등을 포함한 '드라이빙 어시스턴트 플러스', 서라운드 뷰와 리모트 3D 뷰 등을 제공하는 '파킹 어시스턴트 플러스'도 전 모델에 기본 탑재된다.
chanw@newspim.com