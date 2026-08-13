정기선 "단기 실적에 매몰되지 말아야"…HD현대, 미래사업 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 13일 사장단 회의를 열고 하반기 사업계획을 점검했다.
- 정기선 회장이 단기 실적보다 10년·20년 장기 전략을 주문했다.
- 미래사업 준비와 안전경영을 그룹 최우선 과제로 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 그룹 사장단을 소집해 하반기 사업계획과 미래 성장전략을 점검했다. 정기선 HD현대 회장은 단기 실적보다 10년·20년 뒤를 내다보는 의사결정을 주문하며 미래 사업 준비와 안전 경영을 강조했다.
HD현대는 13일 판교 글로벌R&D센터에서 정 회장을 비롯해 조영철·조석·이상균 부회장과 조선·해양, 에너지, 건설기계 등 11개 계열사 대표이사가 참석한 가운데 그룹 사장단 회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 사장단은 각 계열사의 상반기 실적과 신사업, 미래 성장전략을 점검했다. 대내외 불확실성에 대응하기 위한 하반기 사업계획과 구체적인 실행 전략도 논의했다.
그룹 차원에서 추진하고 있는 AX(AI 전환)도 주요 안건으로 다뤘다. 사장단은 AI 기술의 계열사별 도입 현황을 점검하고 시장을 선도하기 위한 실행 로드맵의 실현 가능성을 살폈다. AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 정보보안 리스크와 예방 대책의 실효성도 점검했다.
정 회장은 이날 "전 세계적으로 불확실성이 증대된 상황에서도 우리 그룹은 대부분의 사업에서 견조한 실적을 거뒀다"며 장기적인 관점에서의 의사결정을 강조했다.
특히 과거 시장 변화에 제대로 대응하지 못했던 경험을 언급하며 단기 성과 중심의 경영을 경계했다.
정 회장은 "우리는 눈앞의 실적에 집착하다 시장의 변화를 읽지 못해 혹독한 대가를 치렀던 아픈 경험을 갖고 있다"며 "단기 성과에 매몰되지 않고 10년·20년 장기적인 안목으로 지속 가능한 성장을 이끌 수 있는 경영환경을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.
이어 "미래사업을 더욱 치열하게 고민하고 준비해야 한다"며 "우리가 꿈꾸는 미래는 안전이 담보될 때 비로소 완성될 수 있는 만큼 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 역량을 집중해달라"고 당부했다.
chanw@newspim.com