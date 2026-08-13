[격투기] UFC 마카체프 웰터급 1차 방어전, 실바 16연승 넘을까...맥켄지도 1차 방어전

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC 웰터급(77.1kg) 챔피언 이슬람 마카체프(34·러시아)가 1차 타이틀 방어전에 나선다. 스트로급 챔피언 맥켄지 던(16승 5패)도 1차 방어전을 치른다.

마카체프는 랭킹 1위 '더 퓨처' 이안 마샤두 개리(28·아일랜드)를 맞아 1차 타이틀 방어전에 나선다. 스트로급(52.2kg) 챔피언 맥켄지 던(33·미국/브라질)도 랭킹 5위 '더 새비지' 질리언 로버트슨(31·캐나다)을 상대로 첫 타이틀 방어전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=UFC 330 마카체프 vs 마샤두 개리 포스터 [사진=UFC] 2026.08.13 iaspire@newspim.com

UFC는 오는 16일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 'UFC 330: 마카체프 vs 마샤두 개리'를 개최한다. 메인 이벤트 웰터급 타이틀전, 코메인 이벤트 스트로급 타이틀전으로 더블 타이틀전이 벌어진다.



메인 이벤트에 나서는 웰터급 챔피언 이슬람 마카체프(28승 1패)는 UFC 사상 최다 연승에 도전한다. 현재 16연승으로 전 UFC 미들급 챔피언 앤더슨 실바와 공동 1위인 마카체프는 이번 경기에 승리할 경우 17연승으로 새로운 역사를 쓴다. 지난해 11월 UFC 322에서 잭 델라 마달레나를 꺾고 라이트급 타이틀에 이어 웰터급 타이틀까지 차지한 후 첫 방어전이기도 하다.



도전자 이안 마샤두 개리(17승 1패)는 파운드 포 파운드 랭킹 1위 이슬람 마카체프를 꺾고 웰터급 챔피언에 등극하고자 한다. 같은 아일랜드 출신인 전 UFC 페더급-라이트급 챔피언 코너 맥그리거에게 영감을 받아 종합격투기(MMA) 선수가 된 마샤두 개리는 이번 경기에서 승리하면 코너 맥그리거(10승)를 넘어 UFC 11승을 기록하게 된다.



완성도 높은 그래플러 대 타격가의 대결이다. 마카체프는 2016년 국제삼보연맹(FIAS)세계 선수권 대회 컴뱃삼보 부문에서 금메달을 차지했다. UFC에서는 41번의 테이크다운을 성공했다. 15분 당 3.1번의 테이크다운을 기록했다. 마샤두 개리는 10살 때부터 MMA를 시작했고, 타격을 주무기로 하고 있다. 1분에 상대보다 1.92대를 더 때릴 정도로 타격 정확도가 높고, 방어도 뛰어나다. 하지만 기본적으로 두 선수 모두 웰라운드한 파이터다. 마카체프는 알렉산더 볼카노프스키를 KO시킬 정도로 뛰어난 타격 실력을 갖추고 있고, 마샤두 개리 또한 유도 검은띠로 탄탄한 그래플링 능력을 자랑한다.



이번 대결은 2018년 커다란 화제를 불러모았던 당시 UFC 라이트급 챔피언 하빕 누르마고메도프 대 코너 맥그리거 경기의 재연으로 평가되기도 한다. 이슬람 마카체프는 어린 시절부터 하빕 누르마고메도프와 그의 아버지 압둘마납 누르마고메도프 밑에서 격투기를 수련한 의형제와도 같은 사이고, 마샤두 개리는 자국의 영웅 맥그리거를 동경해 MMA에 뛰어들었다.



마카체프는 오늘 열린 미디어데이에서 "이안은 타격도 잘하고, 레슬링 방어도 좋지만 몇몇 약점이 있다"며 "나처럼 100% 완벽한 파이터는 아니다"라고 평가했다. 이어 "좋은 경기가 되겠지만 내겐 그를 쉽게 무너뜨릴 열쇠가 몇 가지 있다"고 승리를 장담했다. 또한 "그는 착한 사람이지만 마치 악당처럼 행동하곤 한다"며 "그를 겸손하게, 착한 사람으로 만들어주겠다"고 큰소리쳤다.



마샤두 개리는 "이번 경기는 마치 흑백처럼 명확히 나뉜다"며 "이슬람은 나를 테이크다운 해야 하고, 나는 타격전을 유지해야 한다"고 이번 경기에 대해 분석했다. 이어 "그는 상대를 붙잡았을 때 믿을 수 없을 정도로 뛰어나며, 나는 놀랍도록 스텝을 밟으며 움직이는 데 뛰어나고, 세계 최고의 타격가"라며 "요점은 승리하기 위해 누가 자신의 주특기를 발휘할 수 있는가, 누가 싸움의 영역을 통제할 수 있는가"라고 전망했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=챔피언 맥켄지 던 [사진=UFC] 2026.08.13 iaspire@newspim.com

코메인 이벤트에선 UFC 최고의 그래플러를 가린다. 스트로급 챔피언 맥켄지 던(16승 5패)은 국제브라질리언주짓수 연맹(IBJJF) 세계 주짓수 선수권 대회 2회 우승, 아부다비컴뱃클럽(ADCC) 서브미션 파이팅 세계 챔피언십에서 1회 우승을 차지한 당대 최고의 그래플러다. 질리언 로버트슨(17승 8패)은 순수 주짓수 경력은 없지만 UFC 14승 중 7승이 서브미션 승리일 정도로 MMA 서브미션 그래플링이 뛰어나다. 15분당 2.76개의 테이크다운을 기록하고 있다.



맥켄지 던은 "로버트슨은 그냥 테이크다운을 하고 안전하게 머무르지 않고, 백포지션을 장악하려 할 것"이라며 "그를 상대로 나쁜 포지션에 처하고 싶지 않다"고 그래플링 대결에 대해 전망했다. 그러면서도 "분명 그에겐 약점이 있고. 난 단 한 번도 서브미션 당한 적이 없다"며 "내겐 비장의 무기가 있다"고 자신감을 내보였다.



UFC 21전 만에 타이틀 도전권을 얻은 로버트슨은 "던의 주짓수는 정말 뛰어나지만 이건 MMA고, 이 영역에선 내가 빛날 수 있다"며 "던이 강력하게 공격해오겠지만 후반 라운드까지 버티고 거기서 내 진면목을 보여주겠다"고 장기전을 예고했다. 그는 "UFC에서 누구도 던처럼 화려한 주짓수 경력을 갖추지 못했고, 누구도 그를 서브미션으로 꺾지 못했기에 그를 서브미션 시킨다면 굉장한 성취가 될 것"이라고 그래플링 대결을 피하지 않겠단 의지를 드러냈다.



'UFC 330: 마카체프 vs 마샤두 개리'는 메인 카드는 오는 16일 오전 10시부터, 언더카드는 오전 8시부터 TVING에서 생중계된다.

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