경과원·서울대, 차세대 비만치료제 후보물질 개발 나선다

AI 핵심 요약beta
- 경과원이 13일 경과원은 비만치료제 후보물질 개발에 나섰다.
- 경과원은 서울대 주관 보건복지부 사업의 공동연구기관으로 참여했다.
- 5년간 71억2500만원 투입돼 후보물질 발굴을 추진한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 서울대학교가 주관하는 보건복지부 '글로벌 의사과학자 양성' 사업 공동연구기관으로 참여해 차세대 비만치료제 후보물질 개발에 나선다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 총 5년간 정부 연구개발비 71억 2500만 원이 투입되는 국가 연구개발사업이다.
의학과 기초과학을 융합한 의사과학자를 양성하고 기존 비만치료제의 한계를 보완할 새로운 치료 후보물질을 발굴하는 것이 목표다.
'글로벌 의사과학자 양성' 사업은 의사 면허를 보유한 연구자가 세계적 수준의 기초-중개 연구를 수행할 수 있도록 지원하는 국가 연구개발사업이다. 이번 과제에는 주관기관인 서울대학교 산학협력단을 중심으로 경과원, 한국과학기술원(KAIST), 서울아산병원, 가톨릭대학교 서울성모병원, 한국생명공학연구원 국가영장류센터 등 국내 주요 연구기관이 참여한다.
또 캘리포니아대학교 샌프란시스코(UCSF), 텍사스대학교 사우스웨스턴 의료센터(UTSW), 싱가포르 과학기술연구청(A*STAR) 등 해외 연구기관과도 협력한다.
경과원은 이번 사업에서 신약 후보물질의 합성과 구조 최적화를 담당한다. 경과원이 보유한 바이오 연구개발 경험과 인프라를 활용해 목표 단백질에 효과적으로 작용하는 저분자화합물을 발굴하고 약효와 특성이 우수한 신약 후보물질로 발전시킬 계획이다.
또한 대학과 병원, 전문 연구기관의 역량을 결합해 기초연구부터 신약 후보물질 발굴·개발, 비임상 연구까지 연계하는 협력 연구체계를 구축할 예정이다.
최해종 경과원 바이오산업본부장은 "바이오헬스 산업은 대한민국의 미래 성장동력을 이끌 핵심 분야"라며 "경과원이 보유한 바이오 연구개발 역량과 인프라를 바탕으로 차세대 비만치료제 개발에 기여하고 연구성과가 기술사업화와 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com