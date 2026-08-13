포천시체육회, 포천출신 김현웅 프로와 공식 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 포천시체육회가 13일 김현웅 프로와 협약을 맺었다
- 김현웅은 포천시체육회 명칭으로 대회·공식활동에 나선다
- 체육회는 지역 위상 제고와 선수 지원을 약속했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시체육회는 KPGA 소속 프로골퍼 김현웅과 포천시체육회 소속 명칭 사용 및 체육 발전 교류를 위한 공식 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
포천시체육회에 따르면 이번 협약은 양측의 신뢰를 바탕으로 포천시 체육 발전과 지역 위상 제고를 위해 마련됐으며 김현웅 프로는 앞으로 국내외 골프대회 참가와 각종 공식 활동에서 소속 명칭을 '포천시체육회'로 등록·표기할 수 있게 됐다고 전했다.
협약식에는 정종근 포천시체육회장과 사무국장, 총괄이사, 포천시청 체육진흥팀장, 김현웅 프로의 부친 김인철 씨 등이 참석했다.
이날 자리에서 김현웅 프로는 "아직 선수로서 더 많은 성과를 내고 싶다"며 "포천시체육회라는 든든한 이름을 달고 뛰게 된 만큼 더 악착같이 노력해 좋은 성적으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.
정종근 회장은 "포천시 출신이자 국내외 공인 골프협회에서 활약 중인 훌륭한 프로 선수가 포천시체육회 소속으로 함께하게 돼 매우 기쁘고 뜻깊다"며 "선수가 경기력 향상에 집중할 수 있도록 체육회 차원에서도 지원과 응원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
이번 협약으로 포천시체육회는 스포츠를 통한 지역 브랜드 가치 제고와 함께 소속 선수의 활약을 통해 포천시의 체육 저력을 국내외에 알릴 수 있는 기반을 마련하게 됐다.
asj7376@newspim.com